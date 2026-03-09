Đại diện Hàn Quốc tại Liên hợp quốc tổ chức sự kiện về AI và quyền con người của phụ nữ

Photo : YONHAP News

Phái đoàn đại diện thường trực Hàn Quốc tại Liên hợp quốc ngày 10/3 (giờ địa phương) cho biết đã tổ chức một sự kiện với chủ đề "Trí tuệ nhân tạo (AI) và khả năng tiếp cận công lý của phụ nữ và trẻ em gái". Sự kiện được tổ chức bên lề khóa họp lần thứ 70 Ủy ban Địa vị phụ nữ Liên hợp quốc (CSW) tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Mỹ.Ủy ban Địa vị phụ nữ thuộc Liên hợp quốc là cơ quan liên Chính phủ được thành lập nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và nâng cao quyền lợi của phụ nữ. Hàn Quốc đang đảm nhiệm vai trò là quốc gia thành viên của ủy ban này trong nhiệm kỳ năm 2023-2027.Sự kiện được tổ chức phối hợp cùng với nhóm công tác về xóa bỏ phân biệt đối xử đối với phụ nữ và trẻ em gái của Liên hợp quốc. Các đại biểu tham gia đã thảo luận và làm rõ những tác động của AI đối với quyền con người của phụ nữ trong pháp lý.Trong bài phát biểu khai mạc, Đại sứ Hàn Quốc tại Liên hợp quốc Cha Ji-hoon nhấn mạnh Seoul, với tư cách là một trong những quốc gia tài trợ lớn cho các cơ quan về phụ nữ của Liên hợp quốc, sẽ tiếp tục đóng góp vào việc thúc đẩy quyền con người của phụ nữ trong kỷ nguyên AI.