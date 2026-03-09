Phủ Tổng thống Hàn Quốc: “Năng lực răn đe Bình Nhưỡng không bị ảnh hưởng dù Mỹ điều chuyển vũ khí”

Photo : YONHAP News

Gần đây, một số hãng truyền thông đưa tin lực lượng quân đồn trú Mỹ tại Hàn Quốc đã điều động một phần tài sản phòng không như tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm trung cao (THAAD) và hệ thống tên lửa đánh chặn Patriot sang khu vực Trung Đông.Về điều này, một quan chức Phủ Tổng thống Hàn Quốc ngày 11/3 cho biết bất kể dù một phần nguồn lực chiến đấu của lực lượng quân đội Mỹ được điều động ra nước ngoài thì xét đến trình độ quân sự, quy mô chi tiêu quốc phòng, năng lực công nghiệp quốc phòng và tinh thần chiến đấu cao của binh sĩ Hàn Quốc, năng lực răn đe đối với Bắc Triều Tiên hoàn toàn không gặp vấn đề gì.Quan chức này đồng thời nhấn mạnh hai nước Hàn-Mỹ mong muốn đóng góp vào hòa bình và ổn định trên bán đảo Hàn Quốc cũng như trong khu vực thông qua việc duy trì tư thế phòng thủ liên quân vững chắc. Để đạt được điều này, Seoul và Washington sẽ tiếp tục duy trì trao đổi và phối hợp chặt chẽ. Việc truyền thông đưa tin quá mức và mang tính suy đoán các nội dung nhạy cảm về mặt quân sự là điều không nên khi xét tới lợi ích an ninh quốc gia, sự an toàn của công dân Hàn Quốc tại nước ngoài, hợp tác quốc phòng quốc tế và quan hệ với các nước chủ chốt ở Trung Đông.Trong cuộc họp Nội các một ngày trước, Tổng thống Lee Jae Myung cũng đưa ra ý kiến có nội dung tương tự như trên, cho biết Hàn Quốc phản đối về việc lực lượng quân đồn trú Mỹ điều động một phần vũ khí phòng không ra nước ngoài theo nhu cầu quân sự của Washington. Được biết, Phủ Tổng thống đang tổ chức các cuộc họp rà soát các vấn đề nổi cộm hàng ngày để phân tích các động thái liên quan đến Trung Đông và tình hình ứng phó theo từng lĩnh vực cụ thể như an ninh và kinh tế.