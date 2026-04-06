Ủy ban Nhân quyền quốc gia kêu gọi hỗ trợ hồi hương tù binh Bắc Triều Tiên tại Ukraine

Ủy ban Nhân quyền quốc gia Hàn Quốc ngày 13/4 cho biết đã thảo luận về đề xuất khuyến nghị các biện pháp nhân đạo nhằm bảo vệ tính mạng, thân thể và sức khỏe tinh thần của các tù binh Bắc Triều Tiên tại Ukraine, cũng như hỗ trợ những người này nhập cảnh vào Hàn Quốc. Ủy ban đã biểu quyết thông qua việc bày tỏ ý kiến về vấn đề này trong cuộc họp toàn thể lần thứ 7, trình ý kiến tới Bộ trưởng Ngoại giao và Thủ tướng, kêu gọi hỗ trợ việc hồi hương nhanh chóng các tù binh này.Trước đó, vấn đề này đã được đưa ra thảo luận chính thức tại cuộc họp toàn thể lần thứ 6 vào ngày 23/3 vừa qua, nhưng chưa đạt được kết luận do có ý kiến phản đối cho rằng cần chờ đợi thêm các nỗ lực từ phía Bộ Ngoại giao.Trong cuộc họp, bà Kim Young-mi, nhà sản xuất (PD) về những vấn đề xung đột quốc tế, người từng trực tiếp gặp và phỏng vấn các tù binh miền Bắc tại một trại giam ở Ukraine vào tháng 10 năm ngoái, đã tham dự với tư cách người tham vấn. Bà bày tỏ mong muốn Ủy ban Nhân quyền đưa ra khuyến nghị để những người này có thể đặt chân tới Hàn Quốc, đồng thời cho biết một tù binh họ Ri đã nói rõ rằng nếu bị đưa trở lại Bắc Triều Tiên, người này sẽ không chịu nổi hình phạt và có thể tự sát trước đó, qua đó nhấn mạnh các tù binh đều có mong muốn rõ ràng là được đến Hàn Quốc.Trong phần thảo luận tiếp theo, các ý kiến cho rằng cần nhanh chóng đưa ra quyết định dựa trên những nội dung đã được xác nhận thông qua hai công văn từ Bộ Ngoại giao. Ủy viên không thường trực Han Seok-hoon cũng cho rằng cần phải bày tỏ quan điểm nhằm kêu gọi nỗ lực tích cực để các tù binh Bắc Triều Tiên bị giam giữ hơn một năm ba tháng tại Ukraine có thể nhanh chóng nhập cảnh vào Hàn Quốc.