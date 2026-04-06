Tổng thống Lee Jae Myung chỉ đạo giải ngân nhanh ngân sách bổ sung ứng phó với tác động chiến tranh

Photo : YONHAP News

Chủ trì cuộc họp Nội các ngày 14/4, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nhận định rất khó để lạc quan về đàm phán chấn dứt chiến tranh Trung Đông. Trong tình hình hiện nay, việc giải ngân nhanh chóng gói ngân sách bổ sung ứng phó với tác động từ chiến tranh là điều hết sức cấp bách.Ông Lee chỉ ra rằng trong thời gian tới, tình trạng giá dầu tăng cao và gián đoạn chuỗi cung ứng nguyên vật liệu sẽ còn tiếp diễn. Các Bộ ngành phải coi đây là yếu tố thường trực và tiếp tục củng cố vững chắc hệ thống ứng phó khẩn cấp.Ông Lee cũng đánh giá tích cực rằng thông qua việc triển khai cơ chế giá trần xăng dầu, Hàn Quốc có lẽ đã trở thành quốc gia có giá nhiên liệu rẻ nhất trên toàn thế giới. Tuy nhiên, cũng có ý kiến chỉ ra rằng cơ chế này ngược lại đang khiến tiêu thụ nhiên liệu tăng cao. Do đó, Tổng thống chỉ đạo các Bộ ngành phải nỗ lực cắt giảm sử dụng xăng dầu. Ông Lee nhấn mạnh giá nhiên liệu đang được kìm hãm bằng tiền thuế của người dân. Chính phủ phải bù đắp phần chênh lệch giữa nguyên giá sản xuất với giá bán thực tế.Mặt khác, lãnh đạo Hàn Quốc cũng kêu gọi các bên đương sự trong chiến tranh Trung Đông có những bước đi dũng cảm hướng tới hòa bình, dựa trên nền tảng là bảo vệ giá trị nhân quyền phổ quát và các bài học lịch sử.