Xuất khẩu ICT của Hàn Quốc tháng 3/2026 ghi nhận mức cao nhất trong lịch sử

Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông Hàn Quốc ngày 14/4 công bố số liệu xuất nhập khẩu ở lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) tháng 3/2026. Trong tháng trước, kim ngạch xuất khẩu ICT của Hàn Quốc đạt 43,51 tỷ USD, tăng 112% so với cùng kỳ năm trước.Đây là tháng tăng trưởng thứ 14 liên tiếp, đồng thời là mức cao nhất trong lịch sử xuất khẩu ICT. Tỷ trọng của lĩnh vực này trong tổng kim ngạch xuất khẩu quốc gia (86,13 tỷ USD) cũng đạt 50,5%, khẳng định vai trò trụ cột của ICT trong xuất khẩu của Hàn Quốc.Xét theo mặt hàng, xuất khẩu chíp bán dẫn đạt 32,84 tỷ USD, tăng vọt 151,4% so với cùng kỳ năm ngoái, trở thành động lực tăng trưởng chính. Nhu cầu ổn định đối với máy chủ toàn cầu đã kéo theo sự gia tăng xuất khẩu các loại chíp nhớ như DRAM và NAND, giúp cho mặt hàng này lần đầu tiên vượt mốc 30 tỷ USD và đứng đầu về kim ngạch xuất khẩu theo tháng.Xuất khẩu máy tính và thiết bị ngoại vi đạt 3,59 tỷ USD, tăng 174,1%, nhờ nhu cầu sử dụng ổ cứng thể rắn SSD dùng cho máy chủ tăng và giá bán cải thiện. Xuất khẩu điện thoại di động đạt 1,54 tỷ USD, tăng 57%, do xuất khẩu sản phẩm hoàn chỉnh tăng mạnh nhờ nhu cầu đối với các mẫu cao cấp và các linh kiện giá trị cao như mô-đun camera tăng.Trong khi đó, xuất khẩu màn hình giảm xuống còn 1,49 tỷ USD, giảm 9,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân được cho là nhu cầu đầu ra suy yếu nên kéo theo sự sụt giảm xuất khẩu màn hình điốt phát quang hữu cơ (OLED). Xuất khẩu thiết bị viễn thông cũng giảm 210 triệu USD (giảm 5,8%) do nhu cầu đối với thiết bị điện tử ô tô tại thị trường Mỹ giảm trong bối cảnh mở rộng sản xuất tại địa phương.Mặt khác, kim ngạch nhập khẩu lĩnh vực ICT trong tháng 3 đạt 16,15 tỷ USD, tăng 32,2% so với năm ngoái. Cán cân thương mại thặng dư 27,36 tỷ USD.