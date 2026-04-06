Khách du lịch quốc tế hướng tới các địa phương ngoài Seoul

Photo : YONHAP News

Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Hàn Quốc ngày 14/4 công bố tỷ lệ du khách nước ngoài đến thăm các địa phương trong quý I năm nay đạt 34,5%, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là những khách nước ngoài đến Hàn Quốc có ghé thăm các địa phương bên ngoài Seoul và khu vực lân cận thủ đô ít nhất một lần.Sự gia tăng tỷ lệ du khách nước ngoài đến thăm các địa phương cũng thể hiện qua các chỉ số nhập cảnh và di chuyển. Trong quý I, lượng du khách nước ngoài nhập cảnh qua các sân bay địa phương đã tăng vọt 49,7% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 853.905 người. Số lượng du khách nước ngoài sử dụng đường sắt cũng tăng 46,4% lên mức 1,69 triệu người. Số người nước ngoài nhập cảnh qua các cảng biển địa phương đạt 335.000 người, tăng 6,1%.Không chỉ gia tăng về số lượng, người nước ngoài đến thăm các địa phương cũng lưu trú lâu hơn và chi tiêu nhiều hơn so với trước đây. Tổng số ngày lưu trú tại các địa phương của người nước ngoài trong quý I là 5,28 triệu ngày, tăng 36,2% so với cùng kỳ năm ngoái, và mức chi tiêu tại địa phương cũng tăng 17,2%, đạt 880 triệu USD. Chi tiêu qua thẻ của người nước ngoài tại các địa phương trong quý I đạt 466,7 tỷ won (315 triệu USD), tăng 26,8% so với cùng kỳ năm trước.Hoạt động du lịch địa phương của người dân trong nước cũng tăng lên, với số lượt du lịch địa phương trong tháng 1 và tháng 2 năm nay đạt 39,31 triệu lượt, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Số tiền chi tiêu cho du lịch địa phương của người dân nội địa đạt 5.401 tỷ won (3,65 tỷ USD), tăng 3%.Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch giải thích rằng thành quả này có được là nhờ vào các chính sách hỗ trợ của Chính phủ và chính quyền địa phương như "du lịch nửa giá", "kỳ nghỉ nửa giá", "chiến dịch du lịch toàn dân" cũng như các chiến lược tiếp thị du lịch nước ngoài lấy địa phương làm trung tâm.Trong thời gian tới, Chính phủ sẽ đẩy nhanh việc thiết lập các vùng du lịch rộng lớn và mở rộng thêm những nội dung độc đáo mang đậm bản sắc địa phương, qua đó hoàn thiện bước nhảy vọt lớn về chất lượng của du lịch địa phương để xu thế tăng hiện nay không chỉ dừng lại ở một hiện tượng nhất thời.