Hàn Quốc tăng cường kiểm tra, xử lý hành vi đánh bắt cá trái phép của tàu cá Trung Quốc

Bộ Hải dương và thủy sản Hàn Quốc ngày 14/4 cho biết sẽ phối hợp với chính quyền các địa phương và Hiệp hội Thủy sản triển khai đợt kiểm tra, xử lý hành vi đánh bắt trái phép vào mùa Xuân trong vòng một tháng, bắt đầu từ ngày 15/4.Nhóm giám sát chung thường bắt đầu hoạt động vào đầu tháng 5, nhưng năm nay tiến hành sớm hơn khoảng nửa tháng do cân nhắc đến thời kỳ tập trung đánh bắt của các tàu cá Trung Quốc.Ban quản lý nghề cá các vùng biển phía Đông, Tây và Nam sẽ tập trung ngăn chặn hoạt động đánh bắt cá trái phép của tàu cá trong Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ), trong khi chính quyền địa phương và Hiệp hội Thủy sản sẽ kiểm tra hoạt động đánh bắt trái phép của các tàu cá nội địa ở vùng biển gần bờ.Cơ quan chức năng dự báo các hoạt động đánh bắt trái phép của tàu cá Trung Quốc sẽ gia tăng do thời kỳ cá sinh sản vào mùa Xuân trùng với thời điểm tập trung khai thác ngay trước mùa cấm khai thác thủy hải sản đối với tàu cá Trung Quốc (từ ngày 1/5-16/9). Do đó, công tác thanh tra sẽ được tăng cường cao độ. Lực lượng chức năng sẽ tập trung rà soát các hành vi vi phạm như che giấu hải sản đánh bắt hoặc báo cáo sai lệch sản lượng khai thác. Nếu bị phát hiện, cơ quan chức năng sẽ có biện pháp xử lý nghiêm khắc, áp dụng nguyên tắc bắt giữ tàu vi phạm.Đối với các tàu cá nội địa, xét thấy điều kiện kinh doanh của ngư dân đang ngày càng khó khăn do giá dầu tăng cao, Bộ Hải dương và thủy sản sẽ xử lý theo hướng nhắc nhở, tuyên truyền với các vi phạm nhẹ hoặc không cố ý. Tuy nhiên, các hành vi gây tổn hại đến nguồn lợi thủy sản như lắp đặt quá nhiều ngư cụ hay đánh bắt cá con sẽ bị phạt nghiêm theo quy định pháp luật liên quan.Một quan chức của Bộ Hải dương và thủy sản cho biết cơ quan này sẽ ứng phó kiên quyết đối với các hành vi bất hợp pháp, thiết lập trật tự nghề cá, đồng thời nỗ lực giảm thiểu gánh nặng cho ngư dân.