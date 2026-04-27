Bánh Choco Pie bất ngờ được mệnh danh là

Trang tin điện tử VNExpress của Việt Nam ngày 27/4 đưa tin về vụ việc một sinh viên trường Đại học Đại Nam ở Hà Nội trong lúc đi chơi cùng bạn bè tại núi Tam Đảo vào ngày 19/4 vừa qua đã bị lạc trong rừng suốt 37 tiếng đồng hồ.Sau khi Mặt trời lặn và trời tối dần, thay vì đi lang thang trong rừng, sinh viên này đã chọn cách chờ được cứu hộ dưới một tảng đá gần con suối. Trong quá trình này, nam sinh viên đã ăn số bánh Choco Pie mang theo, uống nước suối để đỡ khát và chờ đợi lực lượng cứu hộ tới.Nhóm bạn đi cùng đã trình báo vụ việc với cảnh sát vào khoảng 6 tối cùng ngày. Sau đó, một đội cứu hộ gồm hàng trăm người từ lực lượng cảnh sát, quân đội và dân quân đã được huy động để tìm kiếm. Hai ngày sau, vào khoảng 7 giờ 15 phút sáng ngày 21/4, đội tìm kiếm đã phát hiện và giải cứu sinh viên nói trên tại con suối sau hơn 37 giờ bị lạc.Được biết, tại thời điểm được tìm thấy, sinh viên nói trên đang trong tình trạng kiệt sức nhưng không bị nguy hiểm đến tính mạng. Trong túi của nam sinh viên này vẫn còn lại 4 chiếc bánh Choco Pie.Công ty Orion Việt Nam đã đến thăm sinh viên này vào ngày 24/4 vừa qua và trao tặng 6 hộp sản phẩm của hãng, bao gồm cả loại bánh Choco Pie vị dâu tây mới. Nam sinh viên này cho biết bản thân thường ngày cũng rất thích ăn các sản phẩm của Orion.Sau khi tin tức này được lan truyền, dư luận Việt Nam đã gọi bánh Choco Pie là "thực phẩm sinh tồn".