Cảnh sát Hàn Quốc triệt phá đường dây gian lận thi TOPIK

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Sở Cảnh sát Seoul ngày 21/7 cho biết đã bắt giữ một nhóm người Trung Quốc có hành vi gian lận thi cử trong kỳ thi năng lực tiếng Hàn (TOPIK), kỳ thi được sử dụng làm yếu tố đánh giá để xin việc làm và du học tại Hàn Quốc đối với du học sinh nước ngoài.Nhóm đối tượng đã tổ chức thi hộ để nhận tiền từ các du học sinh có nhu cầu. Trong đó gồm một người đàn ông tầm 20 tuổi đóng vai trò môi giới, cùng 101 "khách hàng" và 11 người trực tiếp thi hộ. Tất cả các đối tượng đều mang quốc tịch Trung Quốc. Cảnh sát cho biết đã chuyển hồ sơ vụ án của nhóm người này cho Viện Kiểm sát với cáo buộc cản trở thi hành công vụ bằng thủ đoạn gian dối.Nhóm người này đã sử dụng hai phương thức chính, gồm cung cấp cho thí sinh các thiết bị như loa nhỏ để truyền đáp án theo thời gian thực, hoặc thuê người có ngoại hình tương tự người dự thi để vào phòng thi hộ. Ngoài ra, các đối tượng còn sử dụng giấy tờ tùy thân giả của thí sinh dự thi để qua mặt giám thị coi thi. Chi phí cho mỗi lần thi hộ lên tới 8 triệu won (5.405 USD). Số tiền thu từ các du học sinh sau đó được chia giữa kẻ cầm đầu và phía môi giới. Tổng số tiền thu lợi bất chính ước tính khoảng 700 triệu won (473.068 USD).Kết quả điều tra cho thấy những du học sinh Trung Quốc thuê người thi hộ đã nhập học tại nhiều trường đại học ở Seoul. Một số người còn nhận học bổng, gia hạn thị thực và tìm được việc làm nhờ chứng chỉ TOPIK có được bằng việc gian lận.Bộ Giáo dục Hàn Quốc cho biết sẽ thông báo kết quả điều tra tới các trường đại học liên quan để xem xét áp dụng các biện pháp như hủy bằng cấp đối với những trường hợp vi phạm.