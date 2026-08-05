Ga Seongsu dẫn đầu các ga tàu tại Seoul về mức tăng trưởng hành khách

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Công ty tàu điện ngầm đô thị Seoul (Seoul Metro) ngày 11/8 công bố kết quả so sánh lượng hành khách lên tàu theo từng loại vé trong nửa đầu năm nay với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, ga Seongsu (quận Seongdong, Seoul) xếp thứ nhất về mức tăng lượng khách thanh thiếu niên và người lớn, đồng thời xếp thứ hai về mức tăng lượng khách trẻ em.Trong nửa đầu năm nay, số lượng hành khách thanh thiếu niên lên tàu tại ga Seongsu đạt 349.203 người, tăng 99.069 người (39,6%) so với cùng kỳ năm ngoái; còn lượng khách người lớn đạt 8.902.747 người, tăng 1.459.282 người (19,6%), ghi nhận mức tăng cao nhất trong tất cả các ga tàu tại Seoul.Số lượng hành khách trẻ em lên tàu trong nửa đầu năm nay đạt 62.707 người, tăng 26.557 người (73,5%) so với nửa đầu năm ngoái, đứng thứ hai về mức tăng trưởng lượng khách. Nơi có lượng khách trẻ em tăng nhiều nhất là ga Ichon, với 86.183 lượt khách lên tàu trong nửa đầu năm nay, tăng 28.901 người (50,5%) so với cùng kỳ năm ngoái.Số hành khách sử dụng vé lượt mua bằng ngôn ngữ nước ngoài tại máy bán vé ở ga Seongsu trong nửa đầu năm nay đạt 84.373 người, tăng 22.726 người (36,9%) so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng lớn nhất trong toàn bộ hệ thống các ga tàu. Ga Seongsu là ga duy nhất nằm trong Top 5 về mức tăng lượng hành khách lên tàu ở tất cả các loại vé.Seoul Metro giải thích điều này chứng tỏ ga Seongsu đang mở rộng đối tượng sử dụng, vượt ra khỏi một địa điểm thu hút giới trẻ để trở thành không gian tìm đến của nhiều thế hệ khác nhau.