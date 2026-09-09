Tỉnh Gangwon mở rộng giao lưu với thành phố Hồ Chí Minh

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Chính quyền tỉnh Gangwon (Hàn Quốc) ngày 14/9 cho biết đoàn công tác của tỉnh đã tham dự "Đối thoại hữu nghị thành phố Hồ Chí Minh lần thứ ba" diễn ra từ ngày 10-12/9 tại thành phố Hồ Chí Minh (Việt Nam) và có cuộc hội đàm với Sở Ngoại vụ thành phố.Tại buổi làm việc, hai bên đã thảo luận về việc giao lưu công chức, nối lại các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao và hỗ trợ thu hút du học sinh đến học tập tại khu vực tỉnh Gangwon. Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác du lịch tận dụng chính sách miễn thị thực nhập cảnh qua sân bay quốc tế Yangyang của tỉnh Gangwon, đồng thời xúc tiến các hoạt động kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ giao lưu giữa hai địa phương vào năm 2027.Trước đó, trong bài phát biểu tại Đối thoại Hữu nghị, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Gangwon Kim Young-kyun đã giới thiệu về việc tỉnh đang phát huy các đặc thù cùng thế mạnh riêng biệt để nuôi dưỡng động lực tăng trưởng mới.Bên cạnh đó, ông Kim cũng đề xuất các phương án hợp tác cụ thể như nghiên cứu chung giữa các trường đại học, viện nghiên cứu của hai địa phương, hợp tác giữa các doanh nghiệp nhỏ có năng lực cạnh tranh cao, trao đổi các đoàn đại diện kinh tế theo từng ngành công nghiệp chiến lược, cũng như tổ chức các diễn đàn kết nối hội chợ và triển lãm.Đối thoại Hữu nghị năm nay là sự kiện đầu tiên được tổ chức kể từ sau khi thành phố Hồ Chí Minh sáp nhập với tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vào tháng 7 năm ngoái để trở thành siêu đô thị với quy mô dân số lên tới 14 triệu người. Sự kiện lần này thu hút khoảng 500 đại biểu trong và ngoài nước tham dự, bao gồm đại diện của tỉnh Gangwon cùng 35 chính quyền địa phương, cơ quan và các địa phương đối tác nước ngoài.Tỉnh Gangwon và thành phố Hồ Chí Minh đã ký kết thỏa thuận hợp tác hữu nghị vào năm 2017. Kể từ đó đến nay, hai bên liên tục duy trì các hoạt động giao lưu trong lĩnh vực văn hóa và thể thao nhân các sự kiện lớn như Thế vận hội mùa đông PyeongChang 2018 và Thế vận hội trẻ mùa đông Gangwon 2024. Trong năm nay, tỉnh Gangwon đã thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam đặt ở thành phố Hồ Chí Minh.