Đối thoại quốc phòng tích hợp Hàn-Mỹ tại Busan từ ngày 16-18/9

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Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 14/9 cho biết Đối thoại quốc phòng tích hợp Hàn-Mỹ (KIDD) lần thứ 29 sẽ diễn ra từ ngày 16-18/9 tại thành phố Busan.Đối thoại có sự tham dự của quan chức chủ chốt trong lĩnh vực quốc phòng và ngoại giao của hai nước, do Chánh Văn phòng Chính sách quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Hong-cheol và Phó Trợ lý Bộ trưởng phụ trách khu vực Đông Á thuộc Bộ Chiến tranh Mỹ George LeMeur đóng vai trò trưởng đoàn.Bộ Quốc phòng cho biết tại cuộc họp lần này, Seoul và Washington dự kiến sẽ thảo luận toàn diện về các vấn đề nổi cộm ở lĩnh vực an ninh và quan hệ đồng minh, bao gồm việc chuyển giao quyền tác chiến thời chiến, tư thế phòng thủ liên quân cũng như hợp tác trong lĩnh vực đóng tàu.KIDD là cơ chế đối thoại cấp cao được khởi xướng từ năm 2011 nhằm nâng cao hiệu quả tham vấn an ninh giữa Hàn Quốc và Mỹ, được hai bên luân phiên tổ chức một đến hai lần mỗi năm. Cuộc họp trước đó được tổ chức tại thủ đô Washington vào tháng 5 năm nay.Tại cuộc họp lần này, nhiều khả năng hai bên sẽ đưa ra thảo luận vấn đề điều quân tới eo biển Hormuz, một yêu cầu mà phía Mỹ liên tục thúc ép Hàn Quốc cùng các nước đồng minh kể từ ngay sau khi bùng nổ cuộc chiến với Iran vào đầu năm nay.