Tổng thống Lee Jae Myung thảo luận phương án hợp tác với Chủ tịch Ngân hàng phát triển châu Á

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Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 14/9 đã tiếp Chủ tịch Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) Kanda Masato, người đang có chuyến thăm Hàn Quốc nhân dịp Hội nghị thượng đỉnh Hàn Quốc-Trung Á.Phát ngôn viên Phủ Tổng thống Kang Yu-jung cho biết hai bên đã thảo luận về phương án hợp tác trong lĩnh vực khoáng sản cốt lõi, trí tuệ nhân tạo (AI), lĩnh vực năng lượng như điện hạt nhân tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, bao gồm cả khu vực Trung Á.Tổng thống Lee khẳng định Trung Á là khu vực sở hữu tiềm năng tăng trưởng to lớn nhờ nguồn tài nguyên phong phú và lợi thế về mặt địa lý. Ông Lee nhấn mạnh Hàn Quốc là quốc gia có nền tảng công nghệ và năng lực vượt trội, đề xuất mở rộng hợp tác với ADB để ổn định chuỗi cung ứng khoáng sản cốt lõi ở khu vực Trung Á như Uzbekistan.Đáp lại, Chủ tịch Ngân hàng phát triển châu Á cho biết lĩnh vực chuỗi cung ứng khoáng sản thiết yếu cũng chính là lĩnh vực mà ngân hàng đang hỗ trợ trọng điểm; bày tỏ hy vọng hợp tác với Hàn Quốc, quốc gia có năng lực về công nghiệp.Bên cạnh đó, Tổng thống Lee đã giải thích về tầm nhìn "AI cho tất cả mọi người" và những nỗ lực của Hàn Quốc hướng tới mục tiêu AI toàn cầu. Theo ông Lee, nếu kết hợp năng lực AI của Hàn Quốc với chuyên môn phát triển của ADB, hai bên hoàn toàn có thể tạo ra những thành quả ý nghĩa.Chủ tịch Kanda đánh giá ngay cả trong bối cảnh điều kiện kinh tế toàn cầu đầy bất định, nền kinh tế Hàn Quốc vẫn đang thể hiện những thành quả vô cùng xuất sắc, đồng thời bày tỏ sự ấn tượng trước tài năng lãnh đạo của Tổng thống Lee thể hiện trong lĩnh vực AI và chuyển đổi số.Cuối cùng, hai bên đồng tình về việc tạo điều kiện để tận dụng công nghệ và kinh nghiệm thực tiễn của Hàn Quốc trong các dự án mở rộng cơ sở hạ tầng năng lượng khu vực châu Á-Thái Bình Dương mà ADB đang thúc đẩy, cũng như trong các chính sách hỗ trợ tài chính cho lĩnh vực điện hạt nhân.