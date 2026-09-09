Đoàn thể thao Bắc Triều Tiên bắt đầu tranh tài tại ASIAD 2026 từ ngày 14/9

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Đội tuyển bóng đá nữ Bắc Triều Tiên vào 4 giờ chiều ngày 14/9 có trận đấu ra quân gặp đội tuyển Bangladesh trong trận đầu tiên bảng F thuộc vòng bảng nội dung bóng đá nữ tại Đại hội thể thao châu Á (ASIAD) Aichi-Nagoya 2026, diễn ra từ ngày 19/9-4/10. Đây là lịch thi đấu chính thức đầu tiên của đoàn thể thao miền Bắc tại kỳ đại hội lần này.Đội tuyển nữ của Bắc Triều Tiên sẽ tiếp tục chạm trán với Myanmar trong trận thứ hai vòng bảng vào ngày 17/9, và đối đầu với Hàn Quốc trong trận cuối vòng bảng vào ngày 21/9. Đội tuyển nữ miền Bắc nói trên được đánh giá là một đội mạnh của châu Á và là ứng viên sáng giá cho tấm huy chương vàng, với những cầu thủ chủ chốt đã giúp câu lạc bộ Naegohyang (tạm dịch: Quê ta) giành chức vô địch Giải vô địch câu lạc bộ nữ châu Á mùa giải năm 2025-2026 hồi tháng 5.Ngoài ra, đội tuyển bóng đá nam Bắc Triều Tiên vào 7 giờ tối ngày 16/9 cũng sẽ chính thức bước vào lịch thi đấu với trận đầu tiên của vòng bảng gặp Trung Quốc. Đội trước đó đã đến Nhật Bản qua sân bay quốc tế Kansai vào ngày 11/9. Nhật Bản vốn áp dụng nguyên tắc cấm nhập cảnh đối với công dân miền Bắc trong khuôn khổ các biện pháp trừng phạt độc lập liên quan đến chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, Tokyo không áp dụng nguyên tắc này đối với kỳ đại hội nói trên.Đoàn thể thao của miền Bắc nhập cảnh vào Nhật Bản để tham dự kỳ ASIAD này có tổng cộng 188 thành viên bao gồm đoàn đại biểu Ủy ban Olympic Bắc Triều Tiên (NOC), cùng các vận động viên và đội ngũ trọng tài.Trong số 10 vận động viên xuất sắc nhất năm 2025 của Bắc Triều Tiên, nhiều người tham dự kỳ đại hội lần này với kỳ vọng giành huy chương ở các môn thi đấu như quyền anh, cử tạ, đấu vật, marathon và thể dục dụng cụ. Ngoài ra, cặp đôi vận động viên bóng bàn Kim Kum-yong và Ri Jong-sik từng giành huy chương bạc tại Thế vận hội mùa hè Paris 2024 cũng đặt mục tiêu giành thêm huy chương tại kỳ ASIAD này.