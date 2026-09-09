Giải game PUBG khu vực châu Á bị hủy do bê bối gian lận của đội Việt Nam

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Giải đấu khu vực châu Á của trò chơi điện tử "PUBG: Battlegrounds" là "PUBG Asia Stars" do hãng Krafton mới ra mắt trong năm nay đã phải kết thúc sớm hơn kế hoạch, bắt nguồn từ tranh cãi liên quan đến hành vi gian lận của đội Việt Nam cùng cách xử lý của ban tổ chức.Khai mạc vào ngày 17/9 vừa qua, "PUBG Asia Stars" là giải game trực tuyến quy tụ các tuyển thủ và nhà sáng tạo nội dung trực tuyến (streamer) đến từ 6 quốc gia và vùng lãnh thổ gồm Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Đài Loan và Việt Nam.Trước đó, toàn bộ các thành viên của đội Hàn Quốc đã đồng loạt tuyên bố tẩy chay các trận đấu diễn ra vào ngày hôm trước, làm dấy lên làn sóng phản ứng dữ dội. Vụ việc bắt đầu từ nghi vấn gian lận của đội Việt Nam nảy sinh ngay trong ngày thi đấu đầu tiên.Cụ thể, trong quá trình thi đấu, một số thành viên thuộc đội Việt Nam đã bị phát hiện có dấu hiệu nhìn sang màn hình phụ để thu thập thông tin trận đấu, định vị vị trí của tuyển thủ đội Hàn Quốc rồi thông báo cho đồng đội, hành vi thường được gọi là "stream sniping" (vừa chơi vừa xem livestream).Các tuyển thủ cùng người hâm mộ Hàn Quốc tham gia giải đã tìm kiếm, đưa ra các bằng chứng về hành vi gian lận của các tuyển thủ Việt Nam và yêu cầu phía ban tổ chức phải có biện pháp xử lý.Tuy nhiên, phía công ty Krafton đã không đưa ra bất kỳ biện pháp xử lý đáng chú ý nào đối với những tuyển thủ liên quan cho đến tận ngày hôm sau, khiến các tuyển thủ và người hâm mộ Hàn Quốc bức xúc, cho rằng hãng đang thiên vị cho đội Việt Nam trong khâu vận hành giải đấu.Trong thông báo cùng ngày, Krafton cho biết đã xác định được sự việc hai tuyển thủ của Việt Nam có hành vi kiểm tra các thông tin bên ngoài trận đấu thông qua kênh phát sóng cá nhân; và công ty đang tiếp tục làm rõ họ có sử dụng thông tin bên ngoài vào trận đấu hay không.Phải đến ngày 19/9, tức ngày thi đấu thứ ba của giải, Krafton mới tiến hành loại hai tuyển thủ được xác định có hành vi gian lận ra khỏi danh sách thi đấu của đội Việt Nam. Dù vậy, 8 tuyển thủ của đội Hàn Quốc đã công khai phản đối cách thức điều hành giải của phía Krafton và tuyên bố từ chối tham gia thi đấu. Hãng đã quyết định tước tư cách đối tác chính thức tại Việt Nam đối với những tuyển thủ gây ra vụ việc lùm xùm trên.Vào ngày 20/9, hãng Krafton thông báo các trận đấu còn lại của giải đấu sẽ không tiếp tục diễn ra, và tiền thưởng sẽ được chi trả theo tiêu chuẩn đồng đều cho tất cả các khu vực tham gia.