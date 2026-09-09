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Viện nghiên cứu di sản quốc gia Naju trực thuộc Cục Di sản quốc gia Hàn Quốc ngày 21/9 đã chính thức công bố hiện vật thật của khẩu "Hwangja hwatong" (Hoàng tự hỏa đồng) tại Bảo tàng cung điện quốc gia, đồng thời công bố kết quả điều tra và phân tích kéo dài suốt ba năm qua."Hoàng tự hỏa đồng" được phát hiện tình cờ vào tháng 11/2023 trong quá trình rà phá bom mìn trước khi thi công đường mòn leo núi thuộc núi Geumseong (Cẩm Thành), thành phố Naju, nằm ở phía Trung Tây của thành phố sáp nhập đặc biệt Nam Jeolla-Gwangju. Đây là loại hỏa khí cá nhân cầm tay cỡ nhỏ có chiều dài 23,75 cm, đường kính nòng 1,66 cm và trọng lượng khoảng 1 kg, là dạng vũ khí sơ khai sử dụng thuốc súng.Trên thân hỏa khí này có khắc tổng cộng 28 chữ Hán. Qua đó, viện nghiên cứu xác nhận tên gọi của vũ khí này là "Hoàng tự hỏa đồng", được chế tạo vào "tháng 12 năm Đinh Tỵ". Dựa trên các ghi chép cổ và lịch sử phát triển vũ khí, viện nghiên cứu nhận định niên đại rơi vào năm 1377 (triều Goryeo) hoặc năm 1437 (triều Joseon).Viện nghiên cứu giải thích rằng dù được sản xuất vào niên đại nào trong hai mốc trên, đây vẫn là hiện vật cổ nhất trong số các vũ khí dùng thuốc súng từng được phát hiện và khai quật tại Hàn Quốc từ trước đến nay. Kết quả phân tích thành phần khẳng định đây là sản phẩm đúc bằng đồng truyền thống với các thành phần chủ yếu gồm đồng, thiếc và chì.Khẩu "Hoàng tự hỏa đồng" sẽ được trưng bày trước công chúng tại triển lãm đặc biệt giới thiệu các hiện vật mới phát hiện diễn ra từ ngày 23/9-22/11 tại Bảo tàng cung điện quốc gia ở Seoul.