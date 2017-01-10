Урок корейского языка
Говорим как герои сериалов
Урок корейского языка NEW
- Урок 1.
В аэропорту
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Посадка в самолет, иммиграционный контроль
Говорим как герои сериалов
Урок корейского языка NEW
- Урок 2.
В такси
-
Поездка в такси, разговор с водителем
Говорим как герои сериалов
Урок корейского языка NEW
- Урок 3.
В гостинице
-
Регистрация, заказ дополнительных услуг в номер
Говорим как герои сериалов
Урок корейского языка NEW
- Урок 4.
В ресторане
-
Заказ блюд, бронирование столика
Говорим как герои сериалов
Урок корейского языка NEW
- Урок 5.
В банке
-
Обмен иностранной валюты, открытие банковского счета
Говорим как герои сериалов
Урок корейского языка NEW
- Урок 6.
На автобусной остановке
-
Поездка на общественном транспорте (автобусе, метро)
Говорим как герои сериалов
Урок корейского языка NEW
- Урок 7.
На улице
-
Как спросить дорогу
Говорим как герои сериалов
Урок корейского языка NEW
- Урок 8.
В офисе
-
Разговор по телефону (передача сообщения, изложение сути дела)
Говорим как герои сериалов
Урок корейского языка NEW
- Урок 9.
На международных языковых курсах
-
Запись на курсы, консультация по вопросам поступления
Говорим как герои сериалов
Урок корейского языка NEW
- Урок 10.
В иммиграционной службе
-
Подача заявки на регистрацию, продление визы
Говорим как герои сериалов
Урок корейского языка NEW
- Урок 11.
В больнице
-
Описание симптомов (простуда, глазная болезнь)
Говорим как герои сериалов
Урок корейского языка NEW
- Урок 12.
В аптеке
-
Покупка лекарства (по рецепту и без него), указания по приему лекарства
Говорим как герои сериалов
Урок корейского языка NEW
- Урок 13.
На почте
-
Отправление письма, посылки
Говорим как герои сериалов
Урок корейского языка NEW
- Урок 14.
В универмаге
-
Совершение покупки, возврат товара
Говорим как герои сериалов
Урок корейского языка NEW
- Урок 15.
Шопинг в Мёндоне
-
Поход за покупками, торг с продавцом
Говорим как герои сериалов
Урок корейского языка NEW
- Урок 16.
В турагентстве
-
Расспрос о туристических достопримечательностях, оформление заказа
Говорим как герои сериалов
Урок корейского языка NEW
- Урок 17.
В салоне красоты
-
Смена прически – стрижка, завивка
Говорим как герои сериалов
Урок корейского языка NEW
- Урок 18.
В гостях у друга
-
Приглашение в гости, осмотр дома
Говорим как герои сериалов
Урок корейского языка NEW
- Урок 19.
В центре туристической информации
-
Расспрос о туристических достопримечательностях
Говорим как герои сериалов
Урок корейского языка NEW
- Урок 20.
Осмотр достопримечательностей
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«Намсан ханок маыль», Сеульский исторический музей