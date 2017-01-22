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Дональд Трамп - 45-ый президент США
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СК - в списке стран с высоким уровнем риска
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Повышенный спрос на южнокорейские акции
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Глава 11. Женщина по фамилии Пак одержала победу над варварами (5)
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