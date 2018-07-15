南北韩举行第9次将军级会谈

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南北韩7月31日在边境板门店韩方一侧的“和平之家”举行第9次将军级会谈。双方对板门店共同警备区（JSA）解除武装、共同发掘韩战遗骸、试点撤离非军事区（DMZ）前沿哨所（GP）兵力和装备等事宜达成共识。





会谈于当天上午10时至晚6时36分举行，在约8个半小时的马拉松谈判中，全体会议和南北韩首席代表会议等各用时约3个半小时。韩方首席代表、国防部对北韩政策官金度均少将在会后的新闻发布会上表示，双方今后将通过电话通知和工作会议等方式就具体履行时间和方法进行讨论。双方还在会议上就停止西海敌对行为交换了意见。韩方还邀请北韩代表团出席9月12日至14日在首尔举行的首尔安全对话（SDD）。





本次军事会谈中，最为重要的是商议共同在非军事区发掘遗骸、试点撤离非军事区前沿哨所和在共同警备区解除武装问题。南北韩虽曾于2007年11月举行的将军级会谈中，对在非军事区共同发掘遗骸达成共识，但毫无进展。韩国军方推算，约有1万多具韩军遗骸和2000多具美军遗骸埋于南北韩非军事区。随着非军事区成为“禁地”，遗骸就这样搁置了65年。为了发掘遗骸，双方必须首先进行军事安全保障程序，同时还需排除埋在此处的地雷，这些都需在未来举行的工作会议中进行商议。试点撤离非军事区前沿哨所是让非军事区成为真正意义上的非武装地带、打造和平地带的第一步。《停战协定》虽规定禁止在非军事区部署兵力，但南北韩均设置了要塞般的哨所，双方以“民政警察”等名义设置的前沿哨所每处都部署有一个小队兵力及重型武器，因此社会各界忧虑双方很可能会擦枪走火。而在共同警备区解除武装由北韩率先提议。共同警备区是横跨军事分界线的东西800米、南北600米的圆形地带，内设有军事停战委员会协商场地。《停战协定》虽规定警察负责共同警备区的警卫任务，但目前南北韩均在此部署了兵力，在共同警备区前沿还部署有重型武器。共同警备区部署了最精锐的军人，这里也成为唯一一处南北武装力量正面对峙的地区。因此，在共同警备区解除武装并非单纯解除一般武器那么简单，而是十分敏感且复杂的问题。





本次是继南北韩发布《板门店宣言》后举行的第2次将军级会谈。因此，本着落实《板门店宣言》的精神，双方为缓解军事紧张，就具体问题展开了真诚的讨论。有声音指出，虽然南北韩军方未发布联合公报，但考虑到双方就相关议题达成一致或立场相似，本次将军级会谈依然取得了重大成果。