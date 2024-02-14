SK海力士第一季度销售额创历年新高 营业利润远超预期

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韩国国际广播电台报道：SK海力士(SK Hynix)今年第一季度销售额创历史新高，摆脱了长期下滑的趋势。SK海力士25日发布公告，今年第一季度营业利润为2.8860万亿韩元，与去年同期（-3.4023万亿韩元）相比，成功扭亏为盈。这一数据较市场预期高出30%，仅次于2018年第一季度。第一季度销售额为12.4296万亿韩元，同比猛增144.3%，创历年同期新高。净利润为1.9170万亿韩元，摆脱亏损；营业利润率为23%，净利润率为15%。SK海力士表示，公司凭借在高带宽存储器（HBM）等人工智能（AI）存储器领域的技术领先地位，扩大人工智能服务器产品的销量，坚持以收益性为中心的经营路线，营业利润环比增长734%。SK海力士预计，对人工智能存储器的需求持续增长，下半年普通动态随机存取存储器（DRAM，Dynamic Random Access Memory）的需求也将恢复，今年存储器市场将维持稳定的增长势头。为迎合这种趋势，SK海力士决定扩大去年3月全球首次投入量产的第五代高带宽内存(HBM3E)的供应，进一步开拓客户。同时，公司还将在年内推出容量为32千兆（GB）的第五代（1b）10纳米级(nm)DDR5产品，加强在大容量服务器DRAM市场的主导地位。SK海力士决定将清州M15X工厂定位为DRAM生产基地，并有条不紊地推进龙仁半导体集群、美国印第安纳州先进封装工厂等中长期投资计划。