8月韩国就业人口仅增3000人

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韩国国内就业问题已经到了最严重地步。继7月之后，8月就业者增幅也低于1万人，失业者人数创金融危机以来的历史新高。





企划财政部和雇佣劳动部在12日发表的报道资料中指出，雇佣恶化的原因在于制造业疲弱、可生产人口减少以及上调最低工资。统计厅方面也指出，因经济情况欠佳，批发零售和制造业等领域的就业人口持续减少。统计厅还说，以年龄来看，30岁和40岁年龄段就业者人数减少的最多，尤其是40岁年龄段就业者大量减少，显示出就业情况异常严峻。30岁和40岁年龄段人士通常是一家之主，也是经济活动最旺盛的时期，这一年龄段就业人数减少，更显问题严重。





此外，青年失业者剧增也是一大问题。青年失业率已升至外汇危机以后的最高水平，主要原因是最低工资被上调。饮食和批发零售业打工者工作岗位大为减少，统计厅表示，10岁和20岁年龄段人口是饮食和批发零售业的主要劳动力供给对象，但就业岗位却大量减少，造成年轻人失业率上升。





统计厅还介绍说，造船和汽车业情况欠佳也是就业人口减少的一大原因，这些产业项目减少投资，雇佣员工持续减少。从目前的情况来看，韩国政府恐难实现今年月均就业人口增幅18万人的目标。