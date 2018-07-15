韩国购物狂欢节如期而至

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今年的韩国购物狂欢节“KOREA Sale FESTA”如期而至，从9月28日至10月7日，为期10天。韩国购物节以美国黑色星期五为参考，旨在打造韩国最具标志性的购物节，目前已经举办了三届。今天，我们邀请到了韩国淑明女子大学经营学系徐镛求（音译：서용구）教授，与他共同聊一聊今年韩国购物节的销售情况。首先，请他为我们介绍一下前两年购物节的大体情况。





“KOREA Sale FESTA”是韩国最大的购物节，类似美国的“黑色星期五”和中国的“双十一”。这是政府推动的购物狂欢节，旨在振兴国内消费市场。活动最初定名为“韩国黑色星期五”，2015年首次推出，但次年更名，今年的活动是第三届。2016年，购物节从9月29日到10月31日持续了33天。根据统计，当年210家零售商参加了第一届“KOREA Sale FESTA”购物节，销售额增长了12.5％。而后，大约400家零售商参加了2017年的活动，但销售额增长率仅为5％。





“KOREA Sale FESTA”购物节源自2015年的“韩国黑色星期五”，旨在振兴疲弱的国内消费市场。政府设计此活动的目的是通过大规模的促销活动将其变成韩国最具代表性的购物节。根据韩国产业经济与贸易研究所的数据显示，2016年首次举办的韩国“KOREA Sale FESTA”购物节能够将私人消费支出提高0.27个百分点，国内生产总值提高0.13个百分点。去年，个人消费和GDP分别因此增长了0.13个百分点和0.06个百分点。虽然没有达到预期，但该活动确实有助于振兴消费市场。今年，节日的持续时间大幅缩短，提高集中度，参与的零售商数量也有所增加。





2018年“KOREA Sale FESTA”购物节迎来第三届，活动的持续时间缩短为10天，三星电子和LG电子等大型制造商提供25％至50％的折扣。在现代百货商店，阿迪达斯和耐克等品牌的折扣高达80％。现代汽车的许多产品价格降低了7％至20％。许多公司参加了今年的活动，包括传统市场的中小微企业和供应商。





共有440家公司参加了今年的“KOREA Sale FESTA”购物节。包括三星电子和LG电子在内的许多大公司参与其中，而汽车制造商提供的折扣高达20％。全国各大百货商店也提供折扣商品以吸引更多顾客。除了传统的市场供应商之外，特许经营连锁公司也加入进来，选择了20种所谓的“杀手级产品”提供更大的折扣，价格比以往更低。因此，今年购物节前两日的销售额比去年同期的销售额高出12％。然而，许多人说“KOREA Sale FESTA”购物节目前来看还未形成规模化效应。与2009年中国推出的双十一光棍节相比，差距仍然巨大。





中国在每年的“双十一”也就是11月11日中国所谓的光棍节开启购物狂欢节。2009年，中国购物门户网站阿里巴巴将这一天定义为购物节，鼓励单身人士通过购物庆祝单身。甚至在10年后的2017年，依然创造了惊人的纪录。11月11日举行的为期一天的活动中，大约有4亿人在网上购物，当天的销售额达到惊人的28万亿韩元，超过了美国线上星期一购物节和黑色星期五购物节的总销售额。阿里巴巴卓越的营销策略以及中国的市场规模都为此次活动的大幅增长作出了贡献。





中国的双十一购物节销售额惊人，被广泛认为是中国版的“黑色星期五”。去年，这一数字大幅增加至28万亿韩元，比上一年增长了40％。美国的黑色星期五也是知名的购物狂欢节。去年，黑色星期五在亚马逊等网站上实现的在线销售额达到了140亿美元。另一方面，去年9月28日至10月31日第二届韩国“KOREA Sale FESTA”期间，约100家公司的总销售额低于11万亿韩元。与美国黑色星期五和中国双十一购物节等类似活动相比，韩国“KOREA Sale FESTA”销售业绩不佳的原因是什么呢？





由于活动是由政府组织的，私营企业参与相对来讲比较被动。此外，韩国大型超市、便利店和网上商店出售的商品已经以较为优惠的价格出售。这意味着只有百货商店等零售商能够为购物节提供超过50％的折扣。然而，韩国百货商店的库存物品很难能够提供50%以上的折扣。此外，韩国百货公司每季都有自己的销售活动，每年4次。简而言之，韩国“KOREA Sale FESTA”购物节在10月份举行很难找到一个支撑点，因为韩国没有可以提供大规模折扣的零售业务，而制造商参与的积极性不高，这可能是第二个原因。





由于韩国的分销渠道与其他国家的不同，韩国“KOREA Sale FESTA”购物节未能形成规模的主要原因包括折扣不大且提供的物品数量少。而购物节的举办时间也被认为是有问题的。虽然世界其他地区举办的主要销售活动都在年底前举行，但韩国“KOREA Sale FESTA”在9月底至10月初举行。由于这个时间段与韩国传统的节日中秋节重叠，韩国消费者在购买时会感到很大的经济负担，但并不是说“KOREA Sale FESTA”购物节的效果完全不好，只是应该采取一些改进措施。私营企业的积极参与被认为是韩国“KOREA Sale FESTA”购物节成功的先决条件。如果这一活动能够进一步迎合韩国的市场条件，韩国“KOREA Sale FESTA”购物节一定能够发展成为韩国的顶级购物狂欢节。