愿你做一个秋季里的酷男-秋季男装流行趋势

导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明 (平泽大学教授)

嘉宾：杨亚丽(诚信女子大学服装系讲师)





秋季就在眼前，俗话说“秋天是男人的季节”，如何在秋天里成为一个魅力无穷的酷男？有请时尚专家杨亚丽为我们介绍一下韩国2018秋装的流行趋势。





ⓒ KBS

南：近年来韩国男生十分重视外貌，能介绍一下吗？

杨：当今出现了一个“GROOMING族”，指的是： 那些通过时尚以及美容去全面的自我管理的男性消费群体。他们不仅仅认为外貌是一种竞争力，就连穿衣搭配、皮肤状态、发型、甚至是内在性格的造就都不惜投入大量的时间和资金。

南：近来男生为什么会这么重视外表呢？

杨：女性的社会地位上升，职场里的女性金领、白领、女强人增多，社会竞争力增大。男性也得把外貌作为武器，让自己更加干练年轻。而且男女恋爱时，外貌也是一个重要的标准。





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南：今年秋季韩国男装有怎样的流行趋势呢？

杨：今年韩国秋季男装的大趋势(Mega Trend)是舒适和实用性。换个说法就是，与任何服装都可以轻松混搭的“混合型（HYBRID STYLE）”单品的人气越来越高。另外，上世纪80-90年代的复古风又掀起了热潮，格纹图案和灯芯绒布料再次流行。

南：介绍一下男人的皮肤管理方法吧？

杨：1）365日防晒护肤；2）彻底洁面；3）足部护理。





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