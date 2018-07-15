文在寅总统发表2019年预算案施政演说

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韩国总统文在寅1日在国会发表2019年度预算案施政演说时强调，要建设一个人人平等且具有包容性的国家。对于第3次南北韩首脑会谈和即将举行的第2次美北首脑会谈，文在寅表示，不能错失这如同奇迹般的机遇，并呼吁朝野各党派进行合作。

文在寅在本次施政演说中强调的重点是建立一个具有包容性的国家，经济政策也占据了演讲的较大部分。文在寅表示，将持续维持以收入主导型增长、创新增长和公平竞争为核心的三大经济政策基调。分析认为，文在寅就任一年多来，政府虽出台多项经济政策，但相关指标仍不断恶化，民生也未得到好转。文在寅表示，虽然通过个人努力过上幸福生活的梦想在一定程度上得以实现，但距离全社会携手奔向更为美好明天的这一梦想仍有一段距离。他表示，社会不平等问题愈演愈烈，这种不平等问题不仅会破坏社会团结，还阻碍可持续发展。因此，若不及时解决该问题，两极化现象只会加剧，因此将不顾在野党的批评，仍将维持改变经济体制的三大政策基调。他说，即便需要很长一段时间，也要改变经济体制，这样才能将韩国建设成人人平等且具有包容性的国家。





文在寅还在施政演说中提出清算“生活积弊”，强调正义。文在寅就任总统后致力于清算政治积弊，如今政府将范围扩至以经济层面受“作威作福”待遇的弱势群体等直接关系到民生的领域上。总统府青瓦台此前表示，将致力于清算过去的生活积弊，其中包括雇佣腐败、挪用公款和企业高层向职员“作威作福”等。





和平也成为本次文在寅施政演说中的重点。文在寅表示，不能错失这如同奇迹般的机遇。若错失机遇，韩半岛将陷入前所未有的危机之中，因此希望大家一道努力，避免此状况的发生，希望朝野各党派紧密合作。





此外，为扩大国防研发和加强自主国防能力，政府增编明年国防预算，规模较今年增加8.2%。

文在寅的本次施政演说决定了执政第3年的国政运营方向。文在寅强调将韩国建设成具有包容性的国家的同时，提出了经济、和平和正义这三个关键词，在此基础上呼吁在半岛和平进程、民生法案的处理等方面开展超越党派的合作。但有声音指出，今年国会预算审议并不会一帆风顺。在野党认为现任政府施行了失败的经济政策，并要求对政策进行修正，但文在寅通过本次施政演说再度强调维持现有经济政策基调，这将给未来相关预算的审议带来阻碍。同时，批准《板门店宣言》等涉及南北韩关系的法案和预算审议之路也将布满荆棘。