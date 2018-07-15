严重雾霾来袭 韩国首都圈启动应急减排措施

ⓒYONHAP News

韩国首都圈的应急减排措施是在严重雾霾来袭时采取的紧急防范措施。根据规定，当首尔和京畿道等首都地区发布雾霾注意预警、首都圈细颗粒物级别为“严重”以上以及预报次日仍在“非常严重”级别且持续3小时以上时，即启动首都圈应急减排措施。启动该项措施后，采取公共机构车辆单双号限行、缩短工厂和工地工作时间等措施。应急减排措施适用时间为次日上午6时至9时，可提前解除或再次发布。





上述减排措施实施范围包括首尔、仁川和京畿等首都地区。另外，首尔市还实施更为强有力的限制措施。首尔市限制老旧柴油车在市区行驶，对象包括在首都地区登记的32万多辆2.5吨以上老旧柴油货车。首尔市认为，如果彻底实行柴油车限行措施，将比实行单双号限行更能起到减排作用。据分析，如果彻底实行柴油车限行措施，微尘将减少40%。此外，首尔还决定关闭456个公共机构停车场，33000辆官方车辆全面停运。12个公共机构下属废气排放设施也将降低开工率。





韩国首都圈决定采取如此强有力的应急减排措施是由于雾霾受害情况越来越严重。环境部表示，截至7日上午9时，光州、大田、忠北、全北等地的细颗粒物级别为“非常严重”，首尔、大邱、仁川、京畿、忠南等地为“严重”级别。