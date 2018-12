ⓒ SM Entertainment

东方神起迎来出道15年,为表达对歌迷的感谢,年末将进行一些列演艺活动,与歌迷近距离互动。

东方神起已经确定将于12月26日发行纪念出道15周年特别专辑,并将会举行歌迷会,与久违的歌迷共聚,度过难忘的年末时光。

特别专辑《New Chapter #2: The Truth of Love》包括主打歌《Truth》在内,共收录7首风格各异的歌曲,引发歌迷热切期待。而在新专辑发行当晚,东方神起出道15周年歌迷会“TVXQ! Special Day ‘The Truth of Love’”也将在首尔举行,此次歌迷会的门票将于12月3日发售。

东方神起近来在日本发行的全新单曲《Jealous》成为ORICON单曲榜冠军,由此,东方神起也创造了日本海外艺人3项纪录(ORICON单曲冠军13次、TOP 10歌曲38首、单曲累计销量4,592,000张)。目前,东方神起依然在日本继续消化其巡演日程,此次巡演在日本10个地区共将举办33场演出。