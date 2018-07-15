韩国发布新对策鼓励生育 重点转向提高国民生活质量

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如果用一句话来概括新发布的“低生育率老龄化社会政策路线图”，那就是政策模式的转变，即将重点放在提高国民生活质量这一根本性问题上，而不是仅锁定提高生育率这一直接目标上。





为此，政府首先提出了“建设确保全民安居乐业国家”的新愿景，承诺民众即使选择了结婚和生育，生活质量也不会因此下降，也能得到幸福。同时，要通过巩固职场和家庭中的两性平等，减轻生育负担。特别是对于青年一代，将加大力度提供稳定的职业及居住支援，营造有利于年轻人结婚生子的社会环境，同时倾注更多的力量为解决女性由于生育不得不中断职业生涯的问题而努力。除此之外，还将根据人口变化趋势推动各社会系统的改革，积极应对老龄化社会的到来。





为实现上述政策模式的转变，政府表示将在两个方面作出积极努力。首先，对此前低生育率应对政策的局限性进行反思。政府从2006年开始，在13年间先后3次推出低生育率老龄化5年计划，几乎囊括所有可提出的鼓励生育政策，即使这样，今年第三季度新生儿数仍然创下有统计以来的最低纪录（80400名），比去年同期减少10%以上，总和生育率仅为0.95名。去年总和生育率以1.05名跌至有史以来最低，预计今年将创下历史新低。第二，切实反映国民意志调查结果。今年10月，政府以1000名19~69岁国民为对象进行了有关低生育率及老龄化社会认识的调查，结果显示，93%的受访者对从奖励生育到提高生活质量的政策转换表示赞成。认为“保障生活工作的平衡”、“改善居住条件”最为重要的意见分别占据1、2位。其次是“确立社会托管体系”、“为生育提供支援”等。有80%的受访者认为，目前可以放心生育的社会环境尚未形成。高房价、安居环境不足、保育设施不足、女性职业生涯中断等被指是亟待解决的弊端。大部分国民认为，相关政策的优先顺序应该是增加保育设施、改善居住条件、确保育儿假等，即与现金补助等鼓励生育的政策相比，创造基本条件更为重要。因此，政府决定将不再仅仅执着于总和生育率1.5名的目标，把政策重点切换到通过提高国民生活质量，推出鼓励国民结婚生育的长期对策上。