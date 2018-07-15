北韩国务委员会委员长金正恩年初突访中国

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北韩国务委员会委员长金正恩年初突然访问中国，揭开了新年韩半岛外交战的序幕。在美国总统特朗普表示第二次美北首脑会谈或将于1月或2月举行的情况下，北韩国务委员会委员长金正恩7日突然访问中国而引起国际社会的关注。





金正恩委员长此次访问中国可以说具有多重意图。首先，在第二次美北首脑会谈有望于近期举行之际，试图与中国进行战略沟通。第二，不论沟通顺不顺畅，金正恩委员长要以中国为后盾，与特朗普总统进行谈判。第三，如果谈判失败，金正恩委员长有可能与中国另谋它路。第四，由于中国在韩半岛和平进程中有被撇下的感觉，因此金正恩委员长此行还带有礼遇中国之意。去年，金正恩委员长三度访问中国，且在6月举行第一次美北首脑会谈之前访问中国。因此，金正恩此次访问中国与其说是为了向美国施加压力，不如说是为了与中国进行沟通。





北韩官方媒体朝鲜中央通讯社报道称，金正恩委员长应中方邀请，7日乘专用列车从平壤火车站出发，8日上午抵达北京火车站，开始访华日程。今年1月8日是北韩国务委员会委员长金正恩35岁生日，而美国和中国当天在北京举行首轮副部长级协商，以了结两国贸易战。因此，金正恩委员长此时访问中国，引起国内外媒体格外关注。在此次中北首脑会谈中，很可能就第二次美北首脑会谈事宜交换意见，金正恩委员长有可能重申无核化意志。此外，还可能就如何应对美国谈判战略进行了讨论。去年一年，北韩国务委员会委员长金正恩共三次访问中国，以恢复过去多年来疏远的双边关系，今年为增进友好关系再次访问中国，且适逢其35岁生日，因此中国政府设宴庆祝金正恩委员长生日，这可以说具有极大的意义。1月8日下午，北韩国务委员会委员长金正恩和中国国家主席习近平进行了约一小时的首脑会谈。特别值得一提的是，今年中国和北韩建交70周年，因此双方可能就包括经济合作在内的关系发展方案进行了讨论。会谈结束后，中方设欢迎宴并庆祝金正恩委员长的生日，宴会进行约4小时，显示中国和北韩的“蜜月关系”。





但是中国国家主席习近平和北韩国务委员会委员长金正恩为应对美国谈判战略进行会晤，有可能成为第二次美北首脑会谈的重要变数。美国媒体将金正恩委员长访问中国解析为对美施压。《华尔街时报》称，中国试图在对美贸易协商中占据优势地位。《华盛顿邮报》称，这是在隐约地发出警告。其实，在中国政府的立场上，难以背向美国解除对北韩制裁，只能从中扮演协调者角色，但若第二次美北首脑会谈无果而终，或许有可能与北韩谋求一条新路。





在美北无核化协商陷入僵局的情况下，北韩国务委员会委员长金正恩为准备与美国总统特朗普展开的第二次面对面谈判而访问了中国。但是金正恩此次访问中国将对今后重启的美北无核化协商与第二次美北首脑会谈产生何种影响，尚难以妄下定论。关键在于能否创造突破口。也就是说，美北双方、金正恩委员长和特朗普总统将提出何种交换条件。当然，仅凭一次会谈无法了结无核化问题，但是如果北韩承诺废弃部分核武器，美国承诺缓和对北韩制裁，那么今年1月、2月或3月将成为改变韩半岛命运的重要时期。在即将与美国总统特朗普展开核谈判之际，北韩国务委员会委员长金正恩突访中国，能否成为推进韩半岛无核化进程的转折点，备受国际社会关注。