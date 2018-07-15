M.C the MAX发行第9张正规专辑 主打歌横扫榜单

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韩国实力派乐团M.C the MAX于日前发行第9张正规专辑《Circular》回归，毫无悬念统领冬季音源榜单。

专辑名称“Circular”灵感来自于光滑冰面上的圆形冰裂。冰裂象征着生活中的不安，M.C the MAX希望用专辑中的收录歌曲，表现出填补裂痕、治愈伤痛的感情。

主唱李秀介绍新专辑称：“新专辑准备了很久，有3年的时间。尤其是在歌词上下了很大功夫。写了50多页纸，所以希望大家也能够在听歌的时候，用心留意歌词内容。”李秀还称，相较于以往音乐集中于主唱声线，此次新专辑则更加凸显伴奏乐器声，这也成为专辑后期制作时的主要工作。

主打歌《After You’ve Gone》依旧是一首悲切的爱情歌曲，讲述的是与恋人分手后留下了爱情伤痕，被思念深深折磨的内容。

新专辑发行后，主打歌《After You’ve Gone》立即成为国内各大音乐网站实时音源榜冠军。除主打歌外，《四季》等收录新歌也都进入了榜单上游。

随着新专辑的发行，M.C the MAX也开启了新一轮全国巡演，首站为釜山，随后将在国内主要城市陆续开唱。巡演将一直持续至3月。