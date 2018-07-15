从新词中学习新年新趋势

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随着社会技术的进步和发展，交流和沟通范围的增大，大量的社会新词涌现出来。都说语言代表了一个时代的背景，只有通过了解新鲜事物，才能体会当代主流消费者的思想理念。因此，当我们浏览网页时，我们经常会发现网络上出现了很多陌生的新词，俗称“20岁人都不懂的10岁新词”，足以可以看出时代变化的快速和适应性。在这里总结了几个新词，来和大家一起分享一下。

1 ECONOMY / 一人经济 ，一人与经济的合成词，意思是指只享受自我消费生活的人。生活中我们常见的例子有一人餐厅、单身公寓、单身旅游等，属于围绕一个人产生的“一人经济”。消费群体主要追求快乐、流行等，并且2019年会将更多的时间和精力集中在自我身上。

갑분싸，是“气氛瞬间冷了下来”的缩语，意思是由于开了很无趣的玩笑话和说了不符合状况的话语，导致气氛一下子就冷却的网络新词。

JMT, “超级好吃”的缩语，是青少年们在社交网络和直播上经常会使用的单词。其中与“JMT”常常同时出现的单词有芝士、调料、拉面和炒年糕等，都是属于副食和小吃类食物。

这些新词你了解了吗？先易后难，了解新词后便可分析事例了解到消费者衣食起居的模式和习惯，了解社会发展和新趋势。





<前沿视线>





与最新技术结合的“新再生”趋势

今年,全世界新再生能源产业是将区块链、人工智能、物联网等最新技术活跃运用后更加有效率性地向前发展。特别是由于多样化的技术混合运用加上新能源发展单价下降，达到市电平价的国家不断增加，这是每个国家对于太阳能产业的首要目标。最近新再生能源趋势便是将各种新技术结合，例如韩国的新再生资源便是和ESS技术相结合，形成安全又持久的电力供给，属于新再生能源发展的核心区。活用区块链及人工智能技术，本身不仅可以供需新能源的同时，还能进行监督管理作用，使用最短的时间推广能源。





红酒将迎接“第二个全盛期”

正逢佳节，春节送礼，各种各样的节日套盒涌现出来。在这里要介绍一下酒类市场趋势，随着趋势不断变化，大家对于红酒的市场需求越来越大，甚至期待市场会出现“第二个全盛期”。据数据显示，去年红酒的整体销量较前年来说增加了16.4%，原因是由于在家中饮酒的消费者逐渐增多。乐天百货店为了迎接金猪年的来临，特别准备了限量款的红酒套装，有趣的是还在红酒瓶上镶嵌了金猪LOGO。寓意消费者在新的一年里能够获得深深的祝福和满满的果实。





2019年春节礼品趋势“H & A &M”

2019年春节礼物趋势，我们简单概括为H,A,M,分别代表了HMR家庭简餐、独自和中间价格。据各大超市数据显示，消费者对于HMR家庭简餐的市场需求逐渐增大，好似去年中秋节一样，节日期间销售的家庭简餐比平时每月销量增加20%以上。另外，由于单人家庭增多，许多习俗文化简易化进行，简易的家庭简餐也派上用场。再加上消费者重视性价比和实用性，2-4万韩币的中低价商品居多，极受消费者喜爱。相关负责人也表示，在未来的节日里家庭简餐依旧是消费者的最爱，同时单人家具使用率和销量也将会不断上升。