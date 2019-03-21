导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明 (平泽大学教授)

嘉宾：金海生(首尔市政府投资创业课主务官)





韩中两国是一衣带水的邻邦，自古以来就是“你中有我，我中有你”。随着中国经济实力的飞速增长，投资韩国是很多商家和有志者的梦想。本期有请首尔市政府投资创业课金海生主务官，为我们介绍投资首尔和创业首尔的相关事情。









南：您好！请你跟我们的听众朋友们打个招呼好吗？

金：大家好，我叫金海生，今年32岁，现在在首尔市政府投资创业课工作，主要负责对中华地区的投资创业的业务。

南：能给我们介绍一下你具体工作的内容吗？

金：我主要是负责对大中华地区的投资促进和创业相关的业务。大概可以分为两个部分，一个就是投资促进。有人对在首尔投资设立公司感兴趣，就可以找到我们部门（可登陆首尔市政府网站，或者网络查询电话，直接联系我们）。符合一定的条件，我们会给予一定的资金补助。另外一个部分就是创业，对想在首尔创业的外国人，我们不仅提供咨询。如果符合条件，还提供其他援助。

南：首尔市之所以要做这些事情的背景和目的是什么呢？

金：至于投资，其实每个国家每个城市都在做，主要是因为想要引进国际先进技术和人才。这些会对地区经济的发展带来很大的带动作用，进而提高城市的国际化水平。

至于创业，现在因为全球经济增长速度在放缓，很多国家都在重视创新创业，中国叫双创。因为现有的企业因各种因素很难扩大就业岗位，这就需要靠一些初创企业来分担，而且初创企业很有可能成长为一个像三星一样的大型企业。

南：能介绍一些成功的事例吗？

金：比如说全球知名的生产销售机器人手术的公司，其亚洲地区的研发总部和教育培训总部就是设立在首尔，其办公室就是由我们部门帮助寻找的，还为其提供一些租金等补助。

创业方面，首尔市在麻浦地区设有首尔创业中心，里面入驻了很多技术型的创业企业，政府为其提供办公室支援，还会邀请一些国外的投资人到首尔，进行 “相亲会”。其中有很多公司成长到一定规模，离开了创业中心，自身发展。









南：如果有人想在首尔投资或者创业，首尔市能给予哪些援助呢？

金：因为首尔本身的城市特性，我们给予补助的项目都是一些科技型投资和创业的项目，特别是现与第四次产业革命相关的创业我们也是非常支持的。

主要的援助有，对于大量聘用员工的外资企业提供雇佣补助金，对高新技术的外资企业提供税务减免和租金补助等。

创业方面主要就是提供办公室，让创业者能够免费或廉价租赁办公室，专心去创业。地点分布在麻浦、良才、洪陵等首尔各个地区。

南：能说说在首尔和韩国创业的优势和有益之吗？

金：韩国与包括中国、美国和欧洲在内的世界非常多的国家签订了自由贸易协定，企业可以通过韩国的这个优势与世界各国进行交易。另外，信息时代，韩国的信息通讯技术全球领先，网络覆盖率世界第一。韩国的教育水平很高，人才资源丰富，特别是首尔聚集了世界顶尖的人才，企业和创业者可以在首尔寻找合适的人才。

南：如果不是中国国籍的人，比如是海外华侨，也能享受同等的待遇吗？

金：我们的投资政策是针对外国人投资的，所以只要不是韩国国籍，任何国家都可以享受同等待遇，另外我们还有专门为外国人才定制政策，比如公租房、签证制度、创业补助等。

南：那想在韩国创业或者投资，首先应该怎样去操作呢？

金：我个人觉得，首先应该有一个好的ITEM（项目），这样你的成功率也高，得到的公共部门的补助也会很多，技术越是稀缺型的，越是罕见的，政策补助就会越多。然后就是要找对部门，其实很多人都不知道我们的这些优惠政策。（图片来自嘉宾本人）