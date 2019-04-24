北韩外务省谴责美国扣押货船

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美国司法部扣押的北韩“Wise Honest”号货船是在印度尼西亚被没收的船。去年4月4日，印尼海军截获了这艘货船，被印尼海军查获时船上悬挂塞拉利昂国旗，航行时关闭了船舶自动识别系统(AIS)，在驶入印尼领海时并未申报，也未获得煤炭运输所需许可，船上载运了26500吨煤炭，船员主张煤炭来自俄罗斯符拉迪沃斯托克，但印尼当局认为是去年3月在北韩南浦港装船的煤炭，于是决定没收货船。





美国司法部当地时间9日宣布扣押一艘北韩货船，称其违反相关制裁，非法运输来自北韩的煤炭。美国之所以在印尼扣留该船1年多后才开始推动扣押司法程序是因为考虑美北对话局面而迟迟未采取实际行动，在河内会谈无果而终后，美国才开始行动。尤其是最近北韩一再发射导弹，有分析认为，特朗普政府此举旨在加大对北韩的施压力度。北韩通过外务省谈话严厉谴责美国，称美国“厚颜无耻”、“是强盗”，非法掠夺北韩货船，并谴责美国违反《6.12联合声明》基本精神，采取破坏信任的行动。





美国在推动司法程序时已考虑到北韩将提出强烈抗议，但仍决定采取行动，显示出美国不会放松对北韩的制裁和施压。此外，在北韩强烈要求美国送还货船的情况下，美国不置可否，也未作出任何反应，体现出美国不愿完全打破双方对话局面。有分析认为，美北目前都在极力争取占据对话主导权，若对话取得进展，双方立场也会有所不同。