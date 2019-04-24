美中贸易纷争升级 美元兑韩元汇率激增

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韩国副总理兼企划财政部长官洪楠基15日对美元兑韩元汇率激增等问题表示，最近外部环境确实发生较大变化，政府正紧密观察并采取措施应对。





随着美国对中国加征关税，中国采取反制措施，两国贸易摩擦不断升级，美元兑韩元汇率连日刷新年中最高，外汇市场出现动荡。分析认为，导致外汇市场不稳定的主要原因是不断升级的美中贸易摩擦。新一轮的美中贸易协商无果而终，美国于本月10日零时1分起对2000亿美元中国输美商品加征关税，税率从10%上调至25%。中国政府随后采取反制措施，决定从6月1日起对原产于美国的约600亿美元进口商品加征5%至25%的不等关税。受此影响，美元兑韩元汇率10日呈现增势，韩元大规模贬值，盘中更出现1美元兑换近1183韩元，创2017年1月17日以来的最高纪录。13日，美元兑韩元增加10.5韩元，次日美元兑韩元汇率盘中再度增至1美元兑换1190韩元，刷新纪录。随后，美元兑韩元汇率在经历反复涨跌后，暴涨势头有所缓解。专家表示，美元兑韩元汇率短期内将出现变动性涨势，未来有可能达到1200韩元左右。美元兑韩元汇率从去年11月起趋于稳定，但从今年3月开始上升，增幅在4月中旬有所扩大。在4月1日至5月8日期间，韩元贬值2.9%，在10个主要新兴国家中，仅次于土耳其和阿根廷排名第三。





分析认为，美中贸易摩擦和韩国国内经济低迷是导致汇率激增的罪魁祸首。同时，近来北韩接连挑衅令“北韩风险”再度浮上台面以及处于逆转下的韩美基准利率也激化了韩元贬值。政府表示，对于美中贸易摩擦升级引发的汇率激增问题，韩国所受影响不及周边国家。随着金融市场不稳定因素扩大，政府召开宏观经济金融会议，韩国银行（央行）也召开货币金融对策组会议，检查金融市场，讨论应对措施。会议认为，美中贸易摩擦对实体经济影响有限。因对美中后续协商持乐观态度，且金融市场状态相对稳定。但与会人员也认为，未来美中后续谈判的不稳定因素犹存，因此可能加大金融市场波动。央行表示将“严密监控”，政府则强调若国内金融市场波动过大，将适时采取市场稳定措施。另外，韩国副总理兼企划财政部长官洪楠基表示，汇率虽由市场趋势决定，但政府正在监视部分出现严重倾斜的现象，政府将对单方面、非正常的倾斜现象进行监控，并在适当时刻采取应对措施。对于政府为缓解出口低迷任由汇率上升的说法，洪楠基予以否认。