导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明 (平泽大学教授)

嘉宾：权五明（Ecorn销售部长）





环保是21世纪的热门话题，韩国是一个十分重视环保的国家。尤其是从去年起，韩国政府推出了一系列强有力的环保政策，不注重环保的企业及其商品都没有了立足之地。本期节目有请在韩国以环保产品创业的 Ecorn公司销售部门的权五明部长，为我们介绍一下韩国人的环保意识和他们环保创业的情况。









南：您好！ 请自我介绍一下，好吗？

权：听众朋友们大家好，我叫权五明，我是韩国人，我们公司是一家经营和生产亲环境生物降解产品的公司，叫Ecorn，因为产品的主要原料来自于玉米，所以把英文生态的Ecology和玉米的Corn加上去做成了Ecorn，我在公司主要负责公司内部的计划和营销。

南：韩国政府近年来对环境问题十分重视，推出了一系列环保政策，而且强度和力度是越来越高，您能给大家介绍一下近来韩国政府的环保政策吗？

权：韩国的国土面积比较小，可以处理垃圾的方案不多，主要的处理方法大概有三种，第一是埋，第二是烧，第三是向中国出口。但是前两种方法的效果很受限制，所以塑料垃圾主要是向中国出口。但是去年中国政府决定禁止进口塑料废弃物，韩国无法解决这些垃圾，政府就开始禁塑了。现在首先是在咖啡厅里面不能使用一次性用品,比如纸杯和塑料杯，还有在大超市不能使用塑料袋，要买纸袋。超市里卖水果也不提供保鲜袋，外卖行业今后也将禁止使用一次性餐具。

南：韩国政府之所以可以推出这么强有力的政策让商人和百姓们去执行，而百姓也没有什么不满，说明政府和老百姓之间对环保问题是有一定的默契的，对吗？

权：其实韩国政府很早就开始垃圾分类回收了，平常生活当中对环保的习惯基本上是都有，我记得从2008年在韩国电视台播放过一个关于环境污染的记录片叫《北极的眼泪》，那时候很多人就开始对环境污染更加关注了。但是近年来环境污染慢慢涉及到了日常生活，特别是空气质量问题，出去的时候很多人都戴着口罩，因此民众对环境自然十分关心。









南：政府禁止在咖啡厅使用塑料吸管和纸杯，也禁止在超市里使用塑料袋，会给人们带来很多不方便。那么，有什么样的对策去解决吗？

权：我们公司的产品可以是说就是一种对策。我们的生物降解产品能代替那些塑料杯、纸杯、袋子等等一些列塑料产品。生物降解产品的原料来自于玉米，这些产品使用之后埋在地里的话最多180天之内100%能自然的降解，只留下水和二氧化碳，是对人体和自然完全无害的产品。这些产品看起来跟塑料差不多，但是完全是不一样的，用我们公司的产品的话，虽然在韩国政府禁止塑料，但是政府认可用这些产品是没有问题的，我们公司是以人为主，重视环境，为了保护环境而开始的。

南：你们跟企业（咖啡厅超市等）洽谈还顺利吗？他们所认同的和还需要改善的是什么？

权：目前为止是很顺利。第一是有国家的政策，第二是现在在韩国国内对生物降解技术不是很了解，我们公司的技术可能说是名列前茅，所以很多企业都来找我们合作。现在很多大企业也对环境问题有责任感，所以他们也很愿意使用这些对环境有帮助的产品。现在我们主要是谈洽谈购物袋、吸管、杯子、保鲜膜、气泡膜等产品。

南：感觉今后环保创业应该是一个发展方向，政府对环保创业有什么援助和支持吗？

权：目前为止规模不是很大，但是也有一些国家机构给环保公司提供支持。比如办公室、研究所、专利费用、工厂等领域。现在环保是一个很重要的话题，我们会从政府和各界获得更多的援助和支持。（图片来自Ecorn公司）



