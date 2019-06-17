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随着美国财政部将中国列为汇率操纵国，美中贸易纠纷也扩大至汇率领域。如果美中贸易纠纷继续升级，预计全球经济将快速陷入萧条，这对韩国来说，无疑是雪上加霜。





中国宣布停止进口美国农产品后，美国将中国列为汇率操纵国。此前，美国还宣布从今年9月1日起，对3000亿美元规模的中国产品加征10%的关税。美中两国互相采取报复措施，美国最终将中国列入汇率操纵国。引发这一事态的直接导火线是中国人民币贬值。近期，人民币兑美元汇率时隔11年再次突破7元，这被外界解释为中国政府纵容人民币贬值，利用汇率来应对美国对其产品征收关税。若被列为汇率操纵国，美国将持续提出汇率和贸易顺差问题，如不采取措施，将受到美国的制裁。





这一情况引发的忧虑可分为两大部分。首先，将对全球经济产生负面影响。二是美国或将更多国家列为汇率操纵国。如果货币贬值，价格竞争力即出口竞争力将加强，美国将其视为出口补贴，因而推进征收反补贴关税。美国已对中国设置高额关税壁垒。全球第一和第二大经济体的纠纷将给全球带来巨大负面影响。如果美中贸易纠纷持续，全球经济将最早在第三季度陷入萧条。实际上，美国对中国实施的关税壁垒目前已导致全球贸易增速放缓。尤其值得一提的是，美国对中国实施关税壁垒等同于对韩国实施关税壁垒。韩国向中国出口中间材料，中国利用这些中间材料完成商品后出口至美国，中国对美出口受限将直接影响韩国对华出口。此外，今年5月美国再度将韩国列为汇率观察对象国，今后会否将包括韩国在内的更多国家列为汇率操纵国也引人关注。