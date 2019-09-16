韩美日军方商定保持合作维护东北亚和平

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韩美日参谋长联席会议主席进行会晤，商定加强三方安保合作，维护东北亚和平。在最近韩美日合作框架出现裂痕之际，军方高层人士进行会晤，商定加强三方合作，其意义非同小可。





美方在会议中表示，将保持三方合作维护东北亚地区的和平与稳定。美方的表态与日前韩国决定终止韩日《军事情报保护协定》有关。一直以来，美国对韩国作出终止协定的决定表示不满，曾数次公开要求韩国撤回这一决定，现在美方表示加强三方合作，说明即使终止《军事情报保护协定》，韩美日间的合作也不会受到任何影响。





韩半岛周边的安保环境日趋严峻，韩美日合作比过去任何时期都需要加强，但是最近韩美日合作却出现倒退迹象。韩日因过去历史问题发生摩擦，韩美日同盟出现裂痕，这与北韩加强同中国和俄罗斯的合作，形成了鲜明对比。这正是美国一再要求韩国撤回终止韩日《军事情报保护协定》决定的原因。韩美日间的军事合作是以美国为中心进行，就拿军事情报合作来说，所有的情报集中于美国，再由美国传达。以美国的立场来看，韩国终止韩日《军事情报保护协定》是破坏了一部分军事情报流通网，将会减弱整体情报力量。





韩美日参谋长联席会议主席此次进行会晤，将成为恢复和进一步加强三方安保合作的一个契机。参谋长联席会议是国家高级军事咨询和指挥机构，在会议中达成协议的事项将成为韩美日安保政策的核心内容。韩美日国防部长会谈预定于今年11月举行，韩日国防政策工作会议将于12月举行，今后韩美日三方的军事和安保合作备受瞩目。