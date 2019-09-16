韩国在国际会议上提出日本排放核电站污水问题

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在国际海事组织(IMO)总部举行的《伦敦倾废公约》缔约国大会就日本福岛核电站污水问题做出了两项决定：第一，将该问题作为大会的议题，持续进行讨论；第二，要求日本透明公开有关信息。因韩国在国际会议上提出日本排放核电站污水问题，今后若日本向大海排污，国际社会或将对其采取严厉措施。





核电站污水指的是2011年发生东日本大地震时期受到放射性污染的核电站冷却水。冷却水遭到放射性污染，绝对不能排入大海。日本将污水储存于核电站内的储存罐里，目前储存的污水已超过100万吨，已达饱和状态。在这种情况下，日本拟将污水排入大海引发了争议。向大海排污将给邻国和世界各国造成损失，尤其是日本的邻国韩国将遭到极大损失。





《国际法》严禁将污水等废物投放大海，《伦敦倾废公约》明文规定，为保护海洋环境，禁止在海上焚烧、向大海投放废物或其它物质，并规定排污国应为破坏其他国家环境负责。但迄今为止，《伦敦倾废公约》缔约国大会从未将排污问题作为正式议题，由于韩国在本届会议上提出这一问题，今后日本排污问题将成为正式议题。此外，在本届大会上，除韩国外，中国和智利等国家也对排污问题提出意见，表示将在缔约国大会上持续就这一问题进行讨论。





日方在会议上表示，今后将透明公开相关信息。日方此前一直主张应在国际原子能机构层面讨论相关问题，此次表明将透明公开相关信息是首次阐明除国际原子能机构外，也将在其它国际机构讨论相关问题。由此，若日本强行排污，在《伦敦倾废公约》缔约国大会上将可正式提出这一问题，如果日本违反有关规定，大会也可发布相关决议。