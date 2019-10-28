RCEP达成协议 对韩国经济影响几何

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4日，由东盟10国、韩国、中国、澳大利亚、日本、印度和新西兰参与的全球最大规模自由贸易协定——区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）达成了协议。





由于印度暂时不加入协定，这次达成协议的共有15个国家，如果加上印度，RCEP将覆盖全球一半人口、占据全球年生产总值的三分之一，为激活贸易投资、出口市场的多边化等带来巨大的机遇。





当天，包括文在寅总统在内的15个国家领导人在泰国曼谷举行的RCEP领导人会议上，宣布除印度以外的15个国家就协定达成了一致。





15国领导人通过联合声明宣布就协定达成一致，并将在结束市场开放等谈判后，于2020年推进签署最终协定。声明还再度强调了将通过高水平的互惠性协定，依据规范建立包容、开放的贸易体系，为公平的经济发展和经济融合的深化做出贡献。





RCEP由中国倡议发起，在2012年11月举行的东亚领导人系列会议上正式启动谈判。在经过了28次正式谈判、16次部长级会议、3次领导人会议后，达成了协议。





RCEP原本是为了应对美国奥巴马政府推进的跨太平洋伙伴关系协定（TPP）。初期TPP的谈判进展更快，但是随着特朗普当选总统，美国转向贸易保护主义，RCEP的谈判明显加速，并最终达成了协议。





印度将与各参与国共同努力解决主要问题，并在今后决定是否加入。





尽管RCEP区域内的国家在政治、经济、外交和安保等所有领域都存在着各种矛盾，但是仍然在自由贸易、公平贸易的价值观下建立了全球最大规模的经济合作机制，意义重大。尤其在美国日趋严重的贸易保护主义、日本的对韩贸易报复等严重破坏了国际贸易秩序的背景下，RCEP的意义显得更为深远。





预测认为，受到美中贸易战和全球经济低迷等的影响，全球贸易萎缩，RCEP正式启动后将有助于推动全球贸易的扩大，并对提振全球经济起到强大的推动作用。





韩国经济对出口的依赖度较高，因此将从RCEP中受惠较多。





青瓦台在新闻通稿中指出，RCEP将推动韩国与区域内国家的贸易、投资，推动出口市场的多边化，为韩国国民和企业创造新的机会。





各界最为期待的是RCEP与现有自贸协定的叠加效应以及新南方政策的加速。





韩国与除日本外的所有RCEP参与国都签署了双边自贸协定。因此市场开放壁垒、原产地规定及通关壁垒可由自贸协定与RCEP分别清除，产生巨大的叠加效应。此外，面向东南亚国家的制造业产品出口和各项基础设施投资也将大幅增长。不过农水产品领域预计将蒙受一定的损失。





另外，RCEP的参与国大部分是文在寅总统大力推进的新南方政策的对象国，因此韩国与这些国家的相互投资有望扩大，人力和物资方面的交流合作也将日渐活跃。