让中国文化在韩国落地开花

导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明 (平泽大学教授)

嘉宾：李少鹏(首尔中国文化中心副主任）





在韩中文化的交流和传播方面，首当其冲的可以说就是首尔中国文化中心了。2019年中国文化中心为韩中文化交流付出了巨大的努力，也做出了重大贡献。本期节目有请首尔中国文化中心副主任李少鹏为我们介绍一下该机构2019年的业绩和2020年的新规划。









南：李先生，您好！首先请你先自我介绍一下，好吗？

李：大家好，我是首尔中国文化中心的副主任李少鹏，在首尔生活已经有五年的时间了，非常荣幸五年的时间里能为中韩两国的友好做些事情。

南：您能给我们介绍一下首尔中国文化中心是怎样的机构吗？

李：我们首尔中国文化中心是中国政府在亚洲开办的第一个家、也是全球第六家海外文化中心，迄今已经有十五年了。中心设立的位置在首尔市钟路社稷洞，算是首尔的中心地段。内部设有剧场、图书馆和展厅，欢迎大家来做客。









南：2019年对于中国文化中心来说，似乎是一个十分忙碌的一年，能给我们大致介绍一下首尔中国文化中心在2019年的活动情况吗？

李：我们2019年举办了很多活动，一共有7个文化品牌，其中有欢乐春节，还有每年十月份举行的“中国日”，已经成为我们骄傲的文化品牌。今年的“中国日”我们还邀请了包括港澳台在内的10个演艺团组演出，盛况空前，明年的“中国日”将在9月27号举办，首尔市长和中国大使也都会亲临现场。历届的“中国日”不仅吸引了众多在韩国生活的中国人，也吸引了很多热爱中国文化的韩国人。还有就是端午节前后的文化周，今年是“旅游文化周”，展示中国各地的旅游资源和文化，特别是今年龙泉青瓷的展示深受韩国民众的青睐。重头戏还有“辉煌70年活动”，其中包括中韩名人围棋友谊比赛、中韩歌咏比赛等等。我们还举办了“山东文化年”，韩国民众的参与十分踊跃，有时候人多得达到水泄不通的地步。









南：对于2019年贵文化中心举办这么多的活动，你们有哪些特别的感受呢？今后有什么特别的改进计划吗？

李：回顾我们2019年举办的这么多活动，感觉这些活动大多都集中在对中国的传统文化上，跟现代科技结合得略显不足，今后我们将结合数字文化创意产业技术，2020年我们将年轻人喜欢的比如在“中国日”期间举行动漫、在首尔市厅广场的电子大屏幕上显示电子游戏战队展开电竞比赛的盛况等等，以此吸引更多的年轻人参与。另外，11月底到12月24号，我们还要举办“澳门回归20周年展览”，我们特地从澳门博物馆精选了部分照片等历史记录在我们中心举行展览。最后在12月10日我们还将举办中心成立十五周年的纪念活动。欢迎大家前来参加，一定会有很多惊喜。（图片来自嘉宾）