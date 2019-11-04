聚焦韩中日领导人会议

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韩国总统文在寅从周一开始对中国进行为期两天的访问，期间将参加周二在中国四川省成都市举行的韩国、中国和日本之间的领导人会议。此次会议将发出在美中宣布开始贸易战并签署第一阶段协议后，东北亚三个主要国家之间加强经济合作的信号。今天，我们邀请到了韩国汉阳大学国际大学院的金光硕（音译：김광석）教授，与他共同聊一聊韩中日三方领导人会议的主要议程和意义。





在会议期间，韩国、中国和日本将讨论推进经济合作的方式，其他主要悬而未决的问题还包括《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP），这是一项覆盖范围广且全面的自由贸易协定。此外，还包括南北韩之间的关系、北韩与美国两国关系的重建、在韩国部署美国反导系统以及正在进行的韩中日自贸协定谈判。三方领导人会议的结果将极大地影响地区经济乃至全球经济，从这个意义上说，即将举行的三国会议将具有重要意义。





韩国、中国和日本于1999年在“东盟+3”会议期间举行了第一次领导人会议。2008年以来，三方领导人会议作为单独的会议举行，但由于韩中日三国一直陷入历史、领土和政治冲突的困境之中，因此2012年至今，三国领导人会议仅举行过2次。韩国和日本在独岛问题上一直存在分歧，日本一再向韩国主张对独岛主权，日本还与中国就钓鱼岛问题发生了领土争端。近年来，由于韩国部署了美国末段高空区域导弹防御系统“萨德”系统，韩国和中国的关系不断恶化。今年，日本对韩国的出口限制进一步恶化了已经紧张的韩日双边关系。事实上，韩中日三国有许多困难需要克服。除韩中日三国领导人会议外，文在寅总统还将与中国国家主席习近平和日本首相安倍晋三分别举行双边会谈。随着北韩与美国之间冲突日益加深，在韩中首脑会议上，有望协商解决一些棘手的问题。





在韩国决定于2016年部署反导系统“萨德”系统之后，中国对韩国采取了报复性措施，禁止韩流文化内容输入。韩流是指韩国流行文化在全球范围内的火爆流行。韩国和中国可能会进一步讨论取消这一韩流禁令的问题，因为这是韩中两国关系正常化的重要问题。此外，双方讨论的主题还包括中国“一带一路”倡议和韩国的“新南方政策”，两国都试图加强与东南亚地区的经济互动。韩国还将讨论如何说服印度加入《区域全面经济伙伴关系协定》。此外，韩中两国首脑还将讨论北韩与美国之间的双边关系，并讨论如何避免华盛顿可能在韩国部署中程导弹系统方面的要求。





与北韩相关的问题成为周一一早文在寅总统与习近平主席以及周一下午与中国国务院总理李克强会晤的首要议题。与美国达成第一阶段贸易协议后，中国可能会对北韩施加影响，为平壤与华盛顿之间的对话铺平道路。如果发生这种情况，韩国将减少与北韩相关的地缘政治风险。此外，预计韩国和中国将讨论韩国的新南方政策与中国的“一带一路”倡议以及《区域全面经济伙伴关系协定》等议题。《区域全面经济伙伴关系协定》是韩国、中国和日本加入的全球最大范围的自由贸易协定。但最重要的是，韩国希望中国取消对韩流内容的禁令。





中国限制韩国文化内容是为了报复韩国部署“萨德”导弹防御系统。对韩国来说，解除韩流禁令非常重要。在中国外交部长王毅最近访问韩国之后，中国政府将韩国电池制造商恢复到其有资格获得电动汽车电池补贴的公司名单中。近年来，中国一直将这些公司排除在名单之外。显然，中国对韩国的经济报复有所缓解，但是中国尚未完全取消韩流禁令。韩国希望中国在本周会议期间完全解除针对韩流的禁令。





韩国与中国的关系从2016年开始恶化，当时韩国允许部署美国“萨德”导弹防御系统，中国随后对韩国的韩流内容实施了禁令。受“萨德”影响，到韩国旅游的中国游客人数在2017年减少至417万人，比前一年下降了48％。虽然两国关系尚未完全恢复，但是自从文在寅总统上台以来，已经明显缓解。本周的会议可能有助于修补韩国与中国的关系，中国有望解除对韩流的禁令。文在寅总统定于周二与日本首相安倍晋三举行双边会晤，这也引起了各界的广泛关注。





韩国和日本在全球市场上保持着重要的伙伴关系。不幸的是，这种伙伴关系已被大大削弱了。预计韩日首脑会谈将讨论缓解贸易冲突的方法，避免两国在经济和安全领域面临的问题走到不可挽回的地步。文在寅总统和安倍晋三首相将重新讨论日本对韩国的出口限制，讨论韩国能否推迟终止与日本的军事情报共享协议，并寻求解决韩国最高法院裁决日本公司进行赔偿等棘手问题的方法。这些将是文在寅总统和安倍晋三首相在峰会期间的主要讨论主题。





此次，文在寅总统与安倍晋三首相之间的双边首脑会议是15个月以来两国元首的首次会晤，预计他们将讨论如何解决有关日本对韩国的出口管制、双边情报共享条约《军事情报保护协定》和强征劳工问题。如果他们在本周的会议上取得一些积极成果，韩国与日本的关系可能会恢复到今年7月日本对韩国施加出口限制措施之前的水平。同时，来自韩国、中国和日本的商界领袖将在三方领导人会议期间聚集一堂。、





来自三个国家的许多商业领袖将参加“商业峰会”。包括韩国主要公司负责人和经济组织负责人的一个由约100名企业家组成的经济代表团随同文在寅总统访华。据报道，他们将与中国和日本同行举行一次商业峰会，就如何促进三方经济合作、加大投资和加强全球供应链等方面群策群力。





韩中日领导人会议将成为三国讨论扩大经济合作的重要机遇。此次会议的成果预计将对东北亚经济乃至全球经济的发展产生重大影响。