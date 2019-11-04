导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明 (平泽大学教授)

嘉宾：毛冬智 (韩中翻译网络培训班运营者)





韩中交流日益扩大，翻译官已是必不可少。据最新统计资料显示，翻译官的职业满足度在韩国相当高，翻译已成为年轻人所追崇的职业之一。本期节目有请从事网络韩中翻译教育的毛冬智高级翻译员为我们介绍一下相关情况。









南：请你做个自我介绍吧？

毛：各位听众朋友大家好！我叫毛东智，毕业于韩国外国语大学，现在定居韩国，目前运营着一个网络翻译培训课程，同时也是一名自由译者，我很喜欢翻译这份工作，也想让跟多人体会到翻译的魅力。

南：你最近都在忙什么呢？

毛：首先我是一名自由译者，平时会做些口译和笔译的工作，上个星期我还参加阿里巴巴在韩国举行的论坛，为阿里云亚太地区负责人做了交传，我同时在线下和线上从事翻译的教学和培训工作，最近可能偏向于这个部分，我很享受跟大家一起学习、讨论的过程，还有就是学习，翻译这个职业要求我们一直要处于一个输入的状态，这样才能保证紧跟时代潮流。

南：你们在网络上运营着翻译培训训班，能介绍一下有关情况吗？

毛：现在我们的网络课程是在中国一个叫CCTALK的平台上进行的，现在CCTALK是中国最大的线上平台之一，目前平台上的韩语学习者大概在3万人左右。目前开设的课程以ITT考试为中心，分成了三个级别，目前累计学院数应该突破了300人左右。

南：你们是怎样运作的呢？学员们的反应怎么样？

毛：现在的讲师共有4位，两位中国老师主要负责韩中口笔译，两位韩国老师负责中韩口笔译，课程分成了3个级别，韩国语能力考试4级以上的学员都可以参加学习，我们会为学员提供1对1的作业批改和纠音服务，还会给学员们讲一切实际口笔译的案例。现在我们的学院大概有120人左右，主要是中级班，想更专业地学习口笔译的学生比较多。学生们能够在家里直接与专业老师一起学习，他们都很有热情，还有很多同学会在自己的SNS上帮我们宣传，整体满意度是很高的。









南：培训的对象是韩国学生还是中国学生多？

毛：现在我们的学生全部都是中国人，因为在韩国其实也有相应的需求，但是我们还没有找到合适的宣传途径，目前重心还是放在中国。课程主要是训练笔译要多一些，我们会让学员们在课前做好作业，上课时老师们会选出做的比较好的或是不太好的几篇，跟大家一起分析，最后老师会给出一个参考译文。不久前我们用现在最有人气的韩国小说《82年生的金智英》来进行笔译学习，学员们非常喜欢。

韩国是一个很有活力的国家，为了更快的接受一些新鲜的东西，翻译需求也比较大，再加上越来越多的年轻人喜欢更加自由的生活方式，做一名自由译者不会受到那么多束缚。

南：2020年有什么新的打算吗？

毛：2020年我还会坚持翻译、教学、学习。因为现在翻译已经融入了我的生活，2020年我想把课程的设置进一步具体化，尽量能够帮助学员们学好并且爱上翻译。我个人有个小小的梦想，希望能够为文在寅总统做一次同传。（图片来自嘉宾）