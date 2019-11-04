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韩国校服的历史往长里说约有600年的历史，往短里说也至少有130年。





韩国校服的始祖可以追溯到朝鲜王朝时代成均馆的儒生穿的青金服。现代式的校服始于19世纪末，当时美国基督教派遣传教士来到韩国，将新教传入韩半岛。当时，外国宗教是不能随便展开传教活动的，于是美国传教士们为了传教，凭借医学、现代教育等西方文明积极在韩国办医院与学校，梨花学堂（女校）与培材学堂（男校）就是美国传教士最初在韩国成立的学校。1886年，梨花学堂的女生们穿上了韩式的红色裙装，这就是韩国最早的现代式校服。男生的现代式校服则最早出现在1889年，培材学堂的男生们一律身穿黑色校服，据说这款校服与当时日本男生的校服相近。1907年，淑明女子学校的女生们最早穿上了西式校服。





在日帝强占时期，韩式校服一度被禁止，西式校服大为盛行。独立以后至1968年，初高中的校服按照学校各有特色，可还是以日式校服为主。1968年，为了消除学校之间的差别，政府统一初高中的校服，女生是白衬衫搭配黑色或褐色裙子，男生则是黑色或灰色校服。





韩国还自1983年至1985年实行校服自律制度，在这段时间初高中都没有校服，学生们穿着便服上学。可是这一制度抵触社会情绪，因此自1986年以来，学生们开始重新穿上校服。





随着社会的发展，自21世纪以来，校服开始追求线条美，从此品牌校服渐成气候，学生们喜欢穿上贴身、注重线条的校服，可这种校服穿起来不舒服，所以近些年来还掀起了校服舒适化的潮流。为了满足对美敏感的学生们，有的学校还出现了夹克校服、帽衫校服、卫衣式校服等等，既舒适又不失时尚，在校服改革方面动脑筋的学校也越来越多，校服的变身进度也在越来越快。