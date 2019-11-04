开放韩国公民北韩个人游问题

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韩国韩半岛和平交涉本部长李度勋访美议题中最受关注的是北韩个人游问题。文在寅总统14日在新年记者会上提出南北合作构想，指出在对北制裁的情况下，南北可展开的合作项目包括边境地区合作和个人游等。个人前往北韩旅游不违背联合国对北制裁，具有充分的可行性。这一构想充分体现了不受美北对话束缚、积极改善南北关系的方针。通过改善南北关系，还可推动美北对话。





南北合作构想中，政府最优先探讨的是离散家属个人游。政府相关人士表示，正将离散家属团聚问题置于推动个人游的框架内探讨，将经由第三国访问故乡的活动作为个人游的一种形态加以推进。据悉，政府还将制订费用支援方案。如果政府予以支援、积极推动，有望产生多重效果。首先，受阻的离散家属团聚活动将得到重启，能够享受团聚喜悦的人数有望超过团体团聚活动。另外，在此基础上可正式扩大金刚山旅游等个人游项目，这或将为南北交流合作打开新的局面。





由于该项目不属于对北制裁范围，因此政府予以积极推进。离散家属团聚属于迫切性的人道主义活动，且大部分国家在对北制裁的情况下，仍允许个人游和相关费用的支出，仅韩国予以严格禁止有失公允。为此，政府正在考虑制定经由第三国的北韩个人游批准程序简化方案，即以北韩政府的人身安全保障措施为前提，允许仅凭借签证访问北韩。即如果北韩发布正式签证，政府将视之为北韩政府的人身安全保护措施，批准访问北韩。这一措施将使访问北韩的批准程序得到大幅简化。截至目前，经由第三国访问北韩需同时持有北韩政府发放的邀请文件和签证。





但实现这一构想并非易事，实效性也存疑。首先，美国方面虽然对此表示原则性的理解，但也流露出负面看法。在回答关于文在寅提出个人游不违反制裁的记者提问时，美国国务院表示，韩美在团结应对北韩问题上应专注于保持紧密协调。另外，北韩方面并无允许韩国公民个人游的先例，对改善南北关系的态度也相当冷淡。