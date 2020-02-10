北韩重组权力机构的原因

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韩国统一部13日公布新版北韩权力机构示意图，引人关注的是，北韩有改革军队的迹象。首先，前人民保安相崔富日晋升为劳动党军事部长，副相金正浩继任人民保安相。人民保安部负责北韩治安工作，事实上类似于军事组织，人民保安相总负责国内外治安相关武力事务，崔富日晋升劳动党军事部长也揭示了上述情况。





共产主义国家由党领导，而内阁是在党的指导下执行任务的组织，隶属于党，劳动党军事部长负责指挥军队。人民保安相晋升为劳动党军事部长显示出治安在北韩国家武力事业中比重变大。值得关注的是北韩劳动党中央军事委员会重组，其中尤为引人注目的是崔龙海、朴凤柱和黄炳誓等原有核心人物去向不明，而崔富日进入中央军事委员会。考虑到军队在北韩权力结构中所占的比重，这一变化耐人寻味。





近期，部分观点相继指出，金正恩体制尚不稳固，尤其是新冠肺炎疫情给北韩带来了巨大打击。疫情发生后，北韩封锁北中边境，无法从中国引进物资，生命线受阻，动摇了北韩经济的根基，这对本就不牢固的金正恩体制形成巨大威胁。加之中国现阶段自顾不暇等原因，也给金正恩体制带来重创。北韩重组权力机构也可能反映了北韩的这一危机感。