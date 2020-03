ⓒ JYP Entertainment

2PM凭借在日本发行的精选专辑席卷日本公信榜等主要音乐榜,再次证实了组合在日本的极高人气。





据JYP娱乐消息,13日在日本正式发售的2PM精选专辑《THE BEST OF 2PM in Japan 2011-2016》12日即凭借之前的预售量登上公信榜日榜首位。不仅如此,同一天,该专辑还在日本最大的唱片行淘儿唱片的每日销量榜位居榜首。2PM的精选专辑《THE BEST OF 2PM in Japan 2011-2016》收录了组合在日本发行的日语歌曲。





2PM于2011年在东京举行大规模推介会“2PM 1ST CONTACT IN JAPAN”并正式在日本出道,此后曾多次在日本举行全国巡演,各成员举行单独演唱会等展开活跃的活动,人气非常火爆。成员们开始入伍之前的2016年10月,组合在东京巨蛋举行过两场演唱会。目前,泽演、祐荣、Jun.K三人已经退伍,灿盛与俊昊正在服役当中。