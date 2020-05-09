穆迪维持韩国主权信用评级Aa2不变

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全球三大信用评级机构之一的穆迪12日表示，维持韩国主权信用评级Aa2不变，评级展望为稳定。分析认为，这意味着韩国经济充分具备承受新冠病毒疫情冲击的能力。





Aa2是穆迪主权信用评级中的第三档，除韩国以外，英国、法国、阿布扎比等也属于这一档。穆迪自2015年12月上调韩国主权信用评级至Aa2后，连续超过3年维持该评级不变。





与穆迪同属于全球三大信用评级机构的惠誉和标准普尔对韩国的主权信用评级分别为AA-和AA。AA-为第四档，AA为第三档，均属于“信用状态优秀”的范围。惠誉对韩国评级较低是因为高度评估北韩风险。三家评级机构的前10个档次均被划分为“适合投资”类别。





韩国的主权信用评级于1997年底亚洲金融危机暴发后大幅下滑，2001年起开始恢复，2002年再度被上调至A级别并逐步上升，2015年后维持至今。穆迪指出，尽管新冠病毒疫情扩散，但韩国的经济损失将较为有限。穆迪预测，韩国的经济损失较评级相似的国家相对有限，政府的财政和负债状况也不会大幅恶化。穆迪指出，从此次疫情中可以看出韩国具备强大的管理能力和能够有效应对冲击的宏观经济、财政和货币管理能力。穆迪还表示，预计韩国将保持相对坚挺的增长潜力和有力的财政和负债指标。





韩国政府表示，穆迪的评价再度确认了韩国经济在疫情导致内外部环境恶化的情况下仍旧具备了较高的对外信用度。





不过穆迪也预测，由于韩国是出口导向制造业经济体，消费和投资将受到疫情的影响。另外，老龄化、地缘政治风险也是不利因素。老龄化将从长期制约经济增长，扩大政府负债。与北韩的和平机制缺乏进展，地缘政治风险依旧存在。同时，穆迪指出，由于疫情导致全球经济萎缩，韩国企业的收益性下滑，信用度也呈现恶化趋势，今年上半年企业活动将大幅萎缩，部分企业的财务杠杆因大规模投资将进一步高企，因此对予以评级的22家韩国非金融部门私企正考虑下调其中13家的信用展望至“负面”或下调信用评级。