韩政府强烈谴责北韩炸毁南北共同联络事务所

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青瓦台、国防部和统一部17日先后对北韩炸毁南北共同联络事务所、发表露骨的对南谴责谈话等提出强烈批判，并警告北韩将为此付出相应代价。





青瓦台国民沟通首席秘书尹道汉在例行记者会上谴责北韩劳动党第一副部长金与正“全然未能理解文在寅总统发言的含义，并用十分无礼的语气进行诋毁，是无知的行为”。尹道汉还表示，“韩方在此明确提出警告，坚决不会容忍北韩此类不明事理的言行”。青瓦台此次回应的态度罕见地强硬，是本届政府执政以来的首次。





此前，金与正动用各类露骨的措辞批判文在寅在《6.15南北共同宣言》20周年纪念活动上的发言，称之为“巧言令色”、“回避责任”、“令人厌恶”。





青瓦台例行记者会结束10分钟后，国防部对北韩预告将撕毁《9.19军事协议》提出警告，表示“若北韩采取实际行动，必将为此付出代价”。





统一部也对北韩表态将在金刚山和开城工业园区重新驻军予以谴责，指出这一行为将使南北关系退回到2000年《6.15宣言》前的状态，且是对财产权的明确侵害。统一部还警告北韩必须对此承担相应的责任，并敦促北韩停止采取使事态进一步恶化的措施。





最近北韩不断表露对南北关系的强烈不满，宣布将采取炸毁共同联络事务所大楼等断绝关系的行动，并于16日付诸于实际行动。值得关注的是，这一局面是在北韩国务委员长金正恩胞妹金与正的全面介入下形成的。金与正在发表露骨的对南谴责谈话后，还表示将把对敌行动行使权交予军队。北韩人民军总参谋部随后宣称将在金刚山观光特区和开城工业园区重新驻军、进驻非军事区哨所、在接壤地区展开军事训练、散发对韩传单等。





此前，北韩声称造成这一局面是由于韩国脱北者团体等散发对北传单，不过目前来看，这只是表面借口，真正原因是北韩对解除对北制裁等问题迟迟无进展心存不满。开城南北共同联络事务所是根据2018年4月27日南北首脑协议内容建立的，是文在寅对北政策的象征性成果。该事务所被炸毁可以说意味着《4.27板门店宣言》的废除。韩半岛局势在一夕之间退回到2017年一触即发的紧张状况，文在寅的对北政策也随之陷入危机。





北韩并未立即对韩国政府的强硬应对方针予以回应。文在寅在表明强硬立场的同时，也明确表示不会改变对话原则。与此同时，美国将对北制裁措施延长一年，美国朝野甚至提出进行军事施压，预计危机局势还将持续较长一段时间。