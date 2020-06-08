IZ*ONE发行新专辑《Oneiric Diary》 穿梭梦幻与现实之间





IZ*ONE 15日发行第3张EP《Oneiric Diary》回归歌坛。

《Oneiric Diary》将优雅的魅力与少女IZ*ONE的日常用“幻想”和“日记”两种截然不同的载体结合在一起，打造出与众不同的专辑概念。新专辑收录的8首歌曲，以“幻想日记”为主题，共同传递出“一起追求梦想，梦想定会实现”的信息，使得专辑成为一个紧密结合的整体。

主打歌《幻想童话(Secret Story of the Swan)》是一首展现IZ*ONE多方面魅力的EDM舞曲。歌曲内容为用像魔法一样的力量，实现自己渴望已久的梦想。IZ*ONE特有的风格，让歌曲的演唱以及表演如同一部精彩的电影，俘获了歌迷的心。

《Oneiric Diary》除主打歌外，还收录了拉开新专辑序幕的《Welcome》，向有梦想的人传递积极信息的可爱舞曲《Pretty》，希望美梦如旋转木马一样一直转下去的《旋转木马(Merry-Go-Round)》，打造只属于IZ*ONE的梦幻世界的《Rococo》，以及所有成员一起填词的粉丝之歌《With*One》等新歌，正如专辑主题“幻想与日记”一般，为歌迷呈现出一场梦幻与现实交错的音乐世界。

新专辑发行当天，IZ*ONE也通过推特Blueroom Live与全球歌迷共享专辑制作的花絮，并在其后Mnet播出的回归秀中，为歌迷献上了新歌首秀。