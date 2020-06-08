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职业：演员

生日：1996年11月10日

出生地：京畿道城南市

血型：B型

身高：155cm

学历：建国大学电影学

出道：电视剧《蔘生》（2013）

儿时的金惠奫和其他小孩子一样有着很多的梦想，演员便是其中之一。在进入大学前，金惠奫得到了一次参演电视剧的机会，并由此开始了自己的演艺生涯，也因此在大学选择了电影学作为专业。金惠奫大学时期表现优异，几乎所有的学费都是来自于奖学金，这也为人津津乐道。

真正让观众记住金惠奫的角色也是学霸，即2018年的热播韩剧《天空之城》。剧中金惠奫饰演的极其自负却也敏感、刁钻的人物姜艺瑞也将现实生活中分数给学生带来的压力通过精湛的演技完美呈现，让观众产生了极大的共鸣。

金惠奫身高并不高，但身材比例颇好，且长相纯净，因此可塑性也很强。就在大家为其饰演的自我矛盾十分强烈的姜艺瑞所折服时，人们还突然发现曾在另一部人气电视剧《鬼怪》中饰演悲情、温婉的军人遗孀的也正是她。

代表作：

·电视剧：

《偶然发现的一天》（2019）

《天空之城》（2018-2019）

《摆饭桌的男人》（2017）

《隧道》（2017）

《鬼怪》（2016）

《全知单恋视角1、2季》（2016）

《坏家伙们》（2014）

《蔘生》（2013）

·电影：

《未成年》（2019）

《杀人者的记忆法》（2017）

主要获奖经历：

MBC演技大赏 水木剧优秀奖（2019）

MBC演技大赏 新人女演员奖（2019）

2020大韩民国First Brand大赏 新星奖（2019）

第27届大韩民国文化演艺大赏 电视剧类 优秀女演员奖（2019）

第14届亚洲模特颁奖典礼 新星奖（2019）

第55届百想艺术大赏 电视类 新人女演员奖（2019）