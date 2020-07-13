ⓒ YONHAP News

文在寅政府推出了其新的经济刺激计划，即“韩国版新政”。根据7月14日韩国政府宣布的这项计划，政府将花费1300亿美元，计划在2025年之前创造190万个就业岗位。今天，我们邀请到了韩国真好经济研究所的李仁喆（音译：이인철）所长，与他共同聊一聊“韩国版新政”的具体计划。





到目前为止，韩国经济已经跟随发达经济体快速增长，但是以制造业为中心的经济现在已经达到增长极限。此外，就像韩国一直在追赶发达经济体一样，中国也在追赶韩国。一些中国制造商可能很快就会超过韩国制造商。对于韩国而言，现在是时候迅速改变其产业结构了。在后疫情时代，预计各国也将在未来增长引擎上进行大量投资。韩国有必要培育新兴产业并转变其经济模式，以提高其大幅下滑的经济增长率。为此，政府提出了“韩国版新政”计划。





“韩国版新政”是一项由政府主导的综合项目，旨在探索新产业并扩大社会保障体系，就像上世纪30年代美国针对大萧条推出的新政计划一样。在新冠病毒疫情来临后，国际社会遭受了与大萧条一样严重的经济危机，韩国也不例外。随着市场需求和供应的不断萎缩，经济可能会经历长时间的衰退。为了解决经济危机，韩国政府已决定推进新政计划。





作为韩国未来的经济增长引擎，韩国政府选择了数字和绿色新政。在所谓的“数字新政”下，将着重于数字技术，这是后疫情时代第四次工业革命的核心。为此，将促进数据相关产业即人工智能和数字无接触产业等的发展。这对于将韩国从追赶其他国家的经济体发展为领先经济体至关重要。同时，“绿色新政”旨在将韩国的碳依赖性经济转变为低碳环保型经济。根据该计划，城市和生活基础设施将被培育为基于绿色能源的城市，而老旧建筑则在改造为零能耗。政府还将促进绿色改造、绿色智能学校和未来环保的出行方式，其中将推动电动汽车和氢能源汽车的发展。为了提高管理效率，政府将建立智能电网，这也是一个巨大的项目。





“韩国版新政”蓝图包括两个支柱：“数字新政”和“绿色新政”。政府还宣布了“韩国版新政”的十个具体项目，例如将建立数据库，这样任何人都可以使用14万多种公共数据。其他项目包括建立基于5G和人工智能的智能型政府，以及促进智能医疗基础设施和可再生能源行业。事实上，第四次工业革命的发展可能会导致诸如人工智能取代人类工作以及加剧两极分化和不平等问题。“韩国版新政”包括解决这些问题的方案。





通常，不平等在危机时期会加深。第四次工业革命时代的工作机会减少将是一个主要问题，尤其是就业的不平等可能在未来的社会中不断恶化。“韩国版新政”旨在采取先发制人的措施来巩固社会保障体系，以缓解就业的不平等问题。它将把雇佣保险的覆盖范围扩大到自由职业者和从事特殊职业的劳动者。政府还计划从2022年开始废除基本生活保障扶养人标准。为改善保障体系，政府将投入250亿美元，创造33万多个就业机会。





简而言之，“韩国版新政”包括创造未来增长引擎和强化社会安全网的方案。韩国的目标是将自身从追逐者转变为一个领军者，从依赖碳的经济转变为生态友好型经济，从不平等社会转变为包容性社会。这个宏伟的计划一旦实施，将给韩国带来重大的转变。





“韩国版新政”完成后，将有40％的本地公司采用居家工作模式，并且将有133万辆电动汽车和氢能源汽车在道路上行驶，公共设施将更加节能。“韩国版新政”将有助于消除人们对失业的担忧，消除福利体系中的盲点。到2025年，雇佣保险对象数量将从目前的1300万增加到2100万。当在所有农村、渔村地区建立互联网时，70岁以上的人口中70%将能够使用移动互联网设备。“韩国版新政”是政府制定的新百年蓝图，由民众、企业和政府决定如何勾勒。





到2025年“韩国版新政”计划完成的时候，人们在收发文件、上学或接受治疗时都不必外出，可以使用计算网络实现很多事情，比如看展览等等。机器将负责监控道路以及火车出轨等事故。道路上将会看到更多电动车和氢能源汽车之类的环保车辆，韩国将能够主动应对气候危机。政府期待在这个过程中将创造190万个就业机会。过去一年，由经济低速增长和新冠疫情危机导致近40万个工作岗位消失，未来有望实现更加积极的发展。另一方面，还有很多大型项目需要解决。





这项计划并非没有后顾之忧。首先，许多人指出该计划并不是什么新鲜事物，质疑其有效性。其次，尚不确定在本届政府任期结束的2022年5月之后，该计划是否还能稳定执行。第三，执行这个计划需要大量预算，较最初的630亿美元增加了1倍以上，这引发了人们对韩国财政状况的担忧。政府尚未确切说明如何获得所需要的资金。





实际上，每当经济面临危机时，政府都会公布一系列刺激计划。如果政府希望它为改变韩国经济基本面作出贡献，那么最新的计划不应只是口号。政府似乎有必要考虑更具体的措施，使计划产生切实有效的成果。