新冠疫情改变韩国社会日常

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自今年1月20日韩国出现首例新冠确诊病例至今，新冠疫情已持续超过6个月，在韩国的政治、经济、社会、文化等方方面面引发了巨大变化。韩国防疫工作建立在佩戴口罩、迅速检测、精准的流行病学调查之上，收获了不小的成果，成为全球防疫模范，不过感染情况仍有所起伏。





暴发于中国的新冠病毒疫情目前在全球范围内达到顶峰。全球新增确诊病例连续数日刷新纪录，累计确诊病例已超过1500万例，死亡人数也达到了63万人。以7月23日0时为准，韩国单日新增确诊病例59例、累计13938例，死亡297例。目前正在隔离中的患者为883人。从总体确诊病例的分布地区来看，疫情初期的暴发地大邱确诊病例占比约50%，庆尚北道地区约为10%。最近随着疫情以首尔等首都圈为中心扩散，首尔占比升至11%、京畿道升至10.6%，均已超过庆尚北道。目前，单日新增确诊病例在30至50例之间起伏，疫情的扩散和稳定反反复复。





韩国是除中国以外最先面临疫情大暴发的国家。不过韩国防疫工作取得了出色成果，成功渡过最大难关，状况得到了有效控制。在一线指挥防疫工作的疾病管理本部长郑银敬表示，最感谢坚持佩戴口罩的国民。口罩可以说是韩国防疫工作的最大功臣。疫情初期曾出现口罩大规模供应不足的情况，政府随后通过限购制度解决了这一问题。韩国国民也严格遵守佩戴口罩、勤洗手等防疫部门的行动守则。迅速的检测和流行病学调查也是防止疫情扩散的有效手段。一线企业开发、供给检测试剂，再配合免下车检测、步行检测等极具创意的方式，使韩国得以展现出全球最快的检测和应对速度。政府通过全面掌握确诊患者的出行路线，及时对有关场所进行消毒，管理有接触史的人员，阻止了疫情的大面积扩散。目前，韩国防疫体系已由“保持社交距离”转换为“生活防疫”，韩国国民的积极配合使防疫工作顺利进行，医疗人员和相关行业从业人员的献身精神尤为引人瞩目。





新冠疫情不仅改变了韩国的经济和日常生活，政治局势也发生变化。疫情初期受中国零部件工厂停转的影响，韩国汽车生产线曾一度停产，出口也因全球经济陷入衰退而面临困境。继第一季度之后，第二季度出口再度大幅下滑，GDP衰退幅度扩大。防疫体系的转换使经济活动得以重启，但是疫情再度扩散的忧虑犹存，经济复苏速度受限。尽管政府通过向全国发放灾难支援金、扩大政府支出、编排追加预算等手段刺激内需，但出口未能避免衰退。在新冠疫情期间举行的国会议员选举中，执政党获得了过半席位，凝聚了国民应对危机的力量。另外，中央灾难安全对策本部方面表示，虽然大部分管理指标有所改善，但是形势依然严峻，今后社会需保持与新冠病毒长期共存的状态。